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Posted 25 октября, 05:29

Published 25 октября, 05:29

Modified 25 октября, 05:29

Updated 25 октября, 05:29

Два пешехода пострадали в ДТП на пешеходном переходе в Ревде

Пьяный водитель сбил двух женщин на пешеходном переходе в Ревде

25 октября 2023, 05:29
Фото: ГИБДД по Свердловской области

Два пешехода пострадали в ДТП на пешеходном переходе в Ревде

В Ревде пьяный водитель иномарки Chevrolet Lacetti Klan сбил двух женщин, которые шли по нерегулируемому пешеходному переходу. Инцидент произошел на улице Мира вечером 24 октября 2023 года.

Две женщины 40 и 52 лет переходили проезжую часть. В какой-то момент на них наехал автомобиль, в котором за рулем сидел нетрезвый мужчина, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

С полученными повреждениями пешеходов отвезли в больницу на скорой помощи. После того, как их осмотрели врачи, женщин отпустили домой.

Водитель ранее девять раз привлекался к ответственности за несоблюдение ПДД. Инспекторы ГИБДД, проведя освидетельствование автомобилиста, привлекли его к административной ответственности.

Напомним, в Нижнем Тагиле водитель сбил на пешеходном переходе двоих людей, которые стали переходить дорогу в то время, когда мигал зеленый свет. Пострадавших в ДТП нет.

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