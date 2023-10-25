Пьяный водитель сбил двух женщин на пешеходном переходе в Ревде

Posted 25 октября, 05:29
Published 25 октября, 05:29
Modified 25 октября, 05:29
Updated 25 октября, 05:29
Две женщины 40 и 52 лет переходили проезжую часть. В какой-то момент на них наехал автомобиль, в котором за рулем сидел нетрезвый мужчина, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
С полученными повреждениями пешеходов отвезли в больницу на скорой помощи. После того, как их осмотрели врачи, женщин отпустили домой.
Водитель ранее девять раз привлекался к ответственности за несоблюдение ПДД. Инспекторы ГИБДД, проведя освидетельствование автомобилиста, привлекли его к административной ответственности.
Напомним, в Нижнем Тагиле водитель сбил на пешеходном переходе двоих людей, которые стали переходить дорогу в то время, когда мигал зеленый свет. Пострадавших в ДТП нет.