tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 октября, 07:15

Published 25 октября, 07:15

Modified 25 октября, 07:15

Updated 25 октября, 07:15

Школа в селе Свердловской области заплатит 100 тысяч избитой третьекласснице

Школа в селе Свердловской области заплатит 100 тысяч ученице. Ее избили одноклассники

25 октября 2023, 07:15
Фото: 1MI

Школа в селе Свердловской области заплатит 100 тысяч избитой третьекласснице

Школа №7 в свердловском селе Большебрусянское выплатит 100 тысяч рублей ученице третьего класса за полученную травму во время ее конфликта с одноклассниками. Инцидент произошел 3 февраля 2023 года.

Во время ссоры одноклассники избили девочку, после чего ей диагностировали перелом основной фаланги пальца на руке со смещением. Школьнице оказали медпомощь и лечение.

Прокурор обратился в суд с иском к школе, так как сотрудники должны контролировать учеников на территории учебного учреждения, а также отвечать за причиненный ей вред, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Суд, рассмотрев материалы дела, удовлетворил требование истца и взыскал со школы в пользу девочки 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Напомним, в Каменске-Уральском местный житель отсудил у мужчины, с которым он подрался, 140 тысяч рублей за выбитые зубы.

Житель Каменска-Уральского отсудил 140 тысяч у мужчины за выбитые зубы
Узнать подробнее
Читайте также:
УК в Полевском заплатит 405 тысяч за падение пенсионерки на скользкой дорогеВ Екатеринбурге девушка судится со строителями бассейна в «Высоцком» из-за травмыУчительница в Екатеринбурге отсудила 3000 рублей за публикацию фото в WhatsApp
#Происшествия#Травма#Дети#Свердловская область#Суд#Лечение#Школьники#Школа#Компенсация#Перелом#Прокурор#Конфликт#Моральный вред#Выплата#Елизавета Зиборова#Инцидент#Ученица
Подпишитесь
Цены растут, водителей мало: что происходит с такси в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:04
Хозяйка в больнице: по решению суда из приюта в квартире тагильчанки вывезли 35 собак
Вчера, 13:25
Жертва требует реальный срок: виновник пьяного ДТП в Нижнем Тагиле все еще на свободе
25 октября, 16:08
Безналичная оплата проезда появилась в автобусах Нижнего Тагила. Пока не во всех
25 октября, 10:57
УК не смотрят прогноз погоды? Тагильчане массово жалуются на гололед во дворах
25 октября, 09:04
Полицейских из Нижнего Тагила, в машине которых скончался человек, выпустили из СИЗО
Вчера, 09:49