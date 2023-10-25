Школа в селе Свердловской области заплатит 100 тысяч ученице. Ее избили одноклассники

Posted 25 октября, 07:15
Published 25 октября, 07:15
Modified 25 октября, 07:15
Updated 25 октября, 07:15
Во время ссоры одноклассники избили девочку, после чего ей диагностировали перелом основной фаланги пальца на руке со смещением. Школьнице оказали медпомощь и лечение.
Прокурор обратился в суд с иском к школе, так как сотрудники должны контролировать учеников на территории учебного учреждения, а также отвечать за причиненный ей вред, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Суд, рассмотрев материалы дела, удовлетворил требование истца и взыскал со школы в пользу девочки 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
Напомним, в Каменске-Уральском местный житель отсудил у мужчины, с которым он подрался, 140 тысяч рублей за выбитые зубы.