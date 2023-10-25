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Posted 25 октября, 10:24

Published 25 октября, 10:24

Modified 25 октября, 11:36

Updated 25 октября, 11:36

Чиновники назвали причину плохой сдачи ОГЭ школьниками Екатеринбурга

Школьники Екатеринбурга «завалили» ОГЭ в 2022 году

25 октября 2023, 10:24
Фото: 1MI

Чиновники назвали причину плохой сдачи ОГЭ школьниками Екатеринбурга

Девятиклассники Екатеринбурга в 2022 году показали низкие результаты во время основных государственных экзаменов (ОГЭ). Данные подтвердил начальник департамента образования Константин Шевченко.

Он отметил, что результаты после пересдачи стали лучше. Он добавил, что это общая ситуация для РФ, сообщает «ФедералПресс».

Чиновник озвучил две причины — изменение контрольно-измерительных материалов, а также последствия дистанта во время пандемии коронавируса. Шевченко отметил, что со сложностями столкнулись именно те, кто обучался долгое время на дистанте.

В школах, где наибольшее число двоечников, учителя будут направлены на повышение квалификации. Также будут пересмотрены программы развития, а качеству образования будет уделяться больше внимания, пишет ЕАН.

Напомним, до конца 2023 года школы Свердловской области должны быть переведены на систему электронных дневников «Моя школа». Процесс регламентируется законодательством. При этом работает система через Госуслуги. Аккаунты регистрировать нужно даже на детей до 14 лет.

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#Общество#Дети#Школа#Экзамен#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Константин Шевченко
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