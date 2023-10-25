Школьники Екатеринбурга «завалили» ОГЭ в 2022 году

Posted 25 октября, 10:24
Published 25 октября, 10:24
Modified 25 октября, 11:36
Updated 25 октября, 11:36
Он отметил, что результаты после пересдачи стали лучше. Он добавил, что это общая ситуация для РФ, сообщает «ФедералПресс».
Чиновник озвучил две причины — изменение контрольно-измерительных материалов, а также последствия дистанта во время пандемии коронавируса. Шевченко отметил, что со сложностями столкнулись именно те, кто обучался долгое время на дистанте.
В школах, где наибольшее число двоечников, учителя будут направлены на повышение квалификации. Также будут пересмотрены программы развития, а качеству образования будет уделяться больше внимания, пишет ЕАН.
Напомним, до конца 2023 года школы Свердловской области должны быть переведены на систему электронных дневников «Моя школа». Процесс регламентируется законодательством. При этом работает система через Госуслуги. Аккаунты регистрировать нужно даже на детей до 14 лет.