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Posted 25 октября, 08:21

Published 25 октября, 08:21

Modified 25 октября, 08:21

Updated 25 октября, 08:21

Список видов медицинской помощи по ОМС будет расширен в 2024 году

Список видов медицинской помощи по ОМС будет расширен в 2024 году

25 октября 2023, 08:21
Фото: 1MI
Со следующего года россиян, получающих врачебную помощь по полису ОМС, ждут изменения — практика медицинских осмотров и реабилитации, диспансерное наблюдение за гражданами с хроническими заболеваниями, охват пациентов с гепатитом С и консультации медицинского психолога непосредственно в поликлинике.

В рамках проекта программы государственных гарантий на следующий год и на плановый период 2025–2026 годов расходы государственной казны на медицинскую сферу будут увеличены, потом расширится и спектр предоставляемых медуслуг, пишут newizv.ru.

За прием каждого пациента по ОМС в 2024 году медицинское учреждение будет получать страховую выплату в размере 19,2 тыс. рублей, то есть она выросла на 14%, а раньше составляла 16,8 тыс. рублей. Стоимость случая госпитализации в круглосуточном стационаре тоже увеличится. В 2024 году она составит 102,1 тыс. рублей, а в 2025 и 2026 годах с учетом индексации — 110,6 и 119,8 тыс. рублей соответственно.

Кроме того, на 8,7% вырастет объем услуг по онкологическому профилю, оказываемых в условиях круглосуточного стационара. В дневном стационаре он будет увеличен на 7,7%. Данное направление также входит в число приоритетных видов помощи, оказываемой в рамках программы госгарантий.

На 2,6% вырастут объемы медуслуг по экстракорпоральному оплодотворению по ОМС — в следующем году семьям, страдающим бесплодием, предоставят 78 тыс. бесплатных циклов ЭКО.

Регионы получили право самостоятельно утверждать порядок проведения исследований при помощи ПЭТ/КТ для ранней диагностики онкологических заболеваний и скрининга на вирусный гепатит С. Среднюю стоимость лечения гепатита С в условиях дневного стационара определили на федеральном уровне — 143,8 тыс. рублей на каждого пациента в 2024 году. К 2026 году она вырастет до 158,3 тыс. рублей.

В поликлиниках с 2024 года заработают кабинеты медико-психологического консультирования. Клинические психологи будут осуществлять прием амбулаторно, по полису ОМС.

Финансирование приоритетной в программе госгарантий первичной медико-санитарной помощи планируется значительно увеличить. Объем профмероприятий, среди которых диспансеризации и плановые медицинские осмотры, увеличится на 17,3%.

В ФОМС отметили, что диспансерное наблюдение необходимо гражданам, страдающим определенными хроническими неинфекционными и инфекционными заболеваниями, а также имеющим высокий риск их развития.

Для онкологических заболеваний, сахарного диабета и болезней системы кровообращения объем диспансеризации тщательно просчитан. В 2024 году на данные направления выделят 101,5 млрд рублей, а в 2025-м и 2026-м — 107,8 и 114,1 млрд рублей соответственно.

В Фонде обязательного медицинского страхования уверены, что все эти меры позволят проводить дорогостоящие медицинские исследования и гарантировать высокое качество врачебной помощи при диспансерном наблюдении за пациентами, имеющими хронические заболевания.

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