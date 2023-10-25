Список видов медицинской помощи по ОМС будет расширен в 2024 году

За прием каждого пациента по ОМС в 2024 году медицинское учреждение будет получать страховую выплату в размере 19,2 тыс. рублей, то есть она выросла на 14%, а раньше составляла 16,8 тыс. рублей. Стоимость случая госпитализации в круглосуточном стационаре тоже увеличится. В 2024 году она составит 102,1 тыс. рублей, а в 2025 и 2026 годах с учетом индексации — 110,6 и 119,8 тыс. рублей соответственно.