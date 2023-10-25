Стали известны подробности состояния зажатой лифтом жительницы Нижнего Тагила

В тот день, 23 октября, 26-летней Екатерине передавило ноги. У нее диагностированы переломы и разрывы связок. По словам подруги девушки Натальи, Екатерина пока не может ходить и вообще встать с кровати. А одну коленную чашечку не удастся восстановить. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург».