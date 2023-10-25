Стали известны подробности состояния зажатой лифтом жительницы Нижнего Тагила

Posted 25 октября, 10:09
Published 25 октября, 10:09
Modified 25 октября, 10:52
Updated 25 октября, 10:52
Ранее ее зажало лифтом, когда она заходила в него с 4-месячным ребенком в коляске. Малыш не пострадал.
В тот день, 23 октября, 26-летней Екатерине передавило ноги. У нее диагностированы переломы и разрывы связок. По словам подруги девушки Натальи, Екатерина пока не может ходить и вообще встать с кровати. А одну коленную чашечку не удастся восстановить. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург».
Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни». Лифт в том доме стоит с 2001 года. Проводится расследование.
Ранее сообщалось, что виновным в произошедшем грозит наказание.