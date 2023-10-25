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Posted 25 октября, 10:09

Published 25 октября, 10:09

Modified 25 октября, 10:52

Updated 25 октября, 10:52

Зажатая лифтом жительница Нижнего Тагила перенесла три операции

Стали известны подробности состояния зажатой лифтом жительницы Нижнего Тагила

25 октября 2023, 10:09
Фото: 1MI

Зажатая лифтом жительница Нижнего Тагила перенесла три операции

Жительница Нижнего Тагила, которую зажало лифтом, прошла через три операции. Екатерина Булыгина продолжает проходить лечение в Демидовской больнице.

Ранее ее зажало лифтом, когда она заходила в него с 4-месячным ребенком в коляске. Малыш не пострадал.

В тот день, 23 октября, 26-летней Екатерине передавило ноги. У нее диагностированы переломы и разрывы связок. По словам подруги девушки Натальи, Екатерина пока не может ходить и вообще встать с кровати. А одну коленную чашечку не удастся восстановить. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург».

Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни». Лифт в том доме стоит с 2001 года. Проводится расследование.

Ранее сообщалось, что виновным в произошедшем грозит наказание.

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