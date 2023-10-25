УК не смотрят прогноз погоды? Тагильчане массово жалуются на гололед во дворах

Posted 25 октября, 09:04
Published 25 октября, 09:04
Modified 25 октября, 11:48
Updated 25 октября, 11:48
Так, жительница города высказала недовольство управляющими компаниями, которые должны следить за состоянием дорог в городе.
Управляющие компании не смотрят прогноз погоды? Все знали, что будет гололед, все знали, что все это замерзнет. Сейчас пешеходы, выходя из подъездов, начнут травмироваться, даже до улиц города не дойдут. Очень скользко, ничего не посыпано. Можно было с утра или вчера вечером этот снег убрать, расчистить, чтобы не замерзло, — говорит жительница Вагонки.
Напомним, городские подрядчики стали обрабатывать дороги Нижнего Тагила в минувшие выходные. Реагентом посыпали участки дорог перед перекрестками, пешеходными переходами. Представители подрядных компаний отметили, что технику для очистки и обработки дорог привели в порядок заранее. В связи с гололедом обработка ведется и на остановках общественного транспорта.