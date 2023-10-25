УК не смотрят прогноз погоды? Тагильчане массово жалуются на гололед во дворах

Напомним, городские подрядчики стали обрабатывать дороги Нижнего Тагила в минувшие выходные. Реагентом посыпали участки дорог перед перекрестками, пешеходными переходами. Представители подрядных компаний отметили, что технику для очистки и обработки дорог привели в порядок заранее. В связи с гололедом обработка ведется и на остановках общественного транспорта.