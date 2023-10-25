В Челябинске отменили 12 рейсов из-за снегопада

Posted 25 октября, 03:14
Published 25 октября, 03:14
Modified 25 октября, 03:14
Updated 25 октября, 03:14
В связи с неблагоприятными метеоусловиями пришлось отложить 12 рейсов, так как сотрудники аэропорта не успевают чистить от выпавшего снега взлетно-посадочные полосы, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
Известно, что в аэропорту пообещали, что движение будет возобновлено с 9 часов утра 25 октября.
Напомним, 4 сентября 2023 года почти на два часа задержался вылет авиарейса Сочи — Екатеринбург. Также в этот день не смогли вылететь в назначенное время несколько других рейсов. Задержка вылета произошла из-за плохих погодных условий.