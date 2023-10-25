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Posted 25 октября, 03:14

Published 25 октября, 03:14

Modified 25 октября, 03:14

Updated 25 октября, 03:14

Аэропорт в Челябинске закрыли из-за обильного снегопада

В Челябинске отменили 12 рейсов из-за снегопада

25 октября 2023, 03:14

Аэропорт в Челябинске закрыли из-за обильного снегопада

Из-за крупного снегопада в Челябинске временно закрылся аэропорт 25 октября 2023 года.

В связи с неблагоприятными метеоусловиями пришлось отложить 12 рейсов, так как сотрудники аэропорта не успевают чистить от выпавшего снега взлетно-посадочные полосы, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

Известно, что в аэропорту пообещали, что движение будет возобновлено с 9 часов утра 25 октября.

Напомним, 4 сентября 2023 года почти на два часа задержался вылет авиарейса Сочи — Екатеринбург. Также в этот день не смогли вылететь в назначенное время несколько других рейсов. Задержка вылета произошла из-за плохих погодных условий.

Вылет рейса Сочи — Екатеринбург задержался почти на два часа из-за шторма
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