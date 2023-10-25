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Posted 25 октября, 06:07

Published 25 октября, 06:07

Modified 25 октября, 06:15

Updated 25 октября, 06:15

В Екатеринбурге десятки машин затоплены из-за коммунальной аварии

В Екатеринбурге десятки машин оказались в воде из-за коммунальной аварии

25 октября 2023, 06:07
Фото: 1MI

В Екатеринбурге десятки машин затоплены из-за коммунальной аварии

В Екатеринбурге несколько десятков машин затоплены на Водоемной улице, где расположен жилой комплекс. Коммунальная авария произошла ночью 25 октября 2023 года.

Владельцам автомобилей пришлось спасать из воды свои транспортные средства, рассказали в эфире телеканала «4 канал | Новости Екатеринбурга».

По словам местных жителей, к месту ЧП приезжали сотрудники аварийных служб для устранения потопа.

Видео: «4 канал | Новости Екатеринбурга»

Напомним, в сентябре 2023 года в Екатеринбурге затопило элитный паркинг. По словам представителей управляющей компании, потоп случился из-за того, что прорвало канализацию.

Одна из местных жительниц рассказала, что в паркинге стоял неприятный запах. Некоторым хозяевам автомобилей получилось вывезти свои машины, а кто-то не смог до них дойти из-за того, что уровень воды был высоким.

В Екатеринбурге канализация затопила паркинг в элитном доме
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