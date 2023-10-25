В Екатеринбурге десятки машин оказались в воде из-за коммунальной аварии

Posted 25 октября, 06:07
Published 25 октября, 06:07
Modified 25 октября, 06:15
Updated 25 октября, 06:15
Владельцам автомобилей пришлось спасать из воды свои транспортные средства, рассказали в эфире телеканала «4 канал | Новости Екатеринбурга».
По словам местных жителей, к месту ЧП приезжали сотрудники аварийных служб для устранения потопа.
Напомним, в сентябре 2023 года в Екатеринбурге затопило элитный паркинг. По словам представителей управляющей компании, потоп случился из-за того, что прорвало канализацию.
Одна из местных жительниц рассказала, что в паркинге стоял неприятный запах. Некоторым хозяевам автомобилей получилось вывезти свои машины, а кто-то не смог до них дойти из-за того, что уровень воды был высоким.