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Posted 25 октября, 05:45

Published 25 октября, 05:45

Modified 25 октября, 05:46

Updated 25 октября, 05:46

Девушка из Екатеринбурга сломала нос об дверь бассейна в «Высоцком»

В Екатеринбурге девушка судится со строителями бассейна в «Высоцком» из-за травмы

25 октября 2023, 05:45
Фото: 1MI

Девушка из Екатеринбурга сломала нос об дверь бассейна в «Высоцком»

В Екатеринбурге местная жительница сломала нос об дверь бассейна, расположенного в бизнес-центре «Высоцкий», после чего подала в суд на 12 компаний, которые строили бассейн.

Девушка отдыхала в БЦ с подругами. В какой-то момент она, спускаясь по лестнице, не заметила в темноте стеклянную дверь и ударилась об нее. По словам екатеринбурженки, сотрудники заведения не вызвали ей скорую помощь и долго искали аптечку.

Когда девушка на следующий отправилась в медучреждение, ей диагностировали перелом носа со смещением. Тогда горожанка обратилась в суд с требованием возмещения ущерба в размере 150 тысяч рублей. Однако суд, рассмотрев материалы дела, удовлетворять требование истицы не стал.

При этом сотрудники бассейна сказали, что лестница постоянно освещается, а на двери лестницы есть отличительная надпись.

Напомним, в Первоуральске семья 10-летнего мальчика отсудила у парка развлечений 500 тысяч рублей за сломанный позвоночник у ребенка во время прыжков на батуте.

Мальчику из Первоуральска заплатят 500 тысяч рублей за сломанный в парке позвоночник
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