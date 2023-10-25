В Екатеринбурге девушка судится со строителями бассейна в «Высоцком» из-за травмы

Posted 25 октября, 05:45
Published 25 октября, 05:45
Modified 25 октября, 05:46
Updated 25 октября, 05:46
Девушка отдыхала в БЦ с подругами. В какой-то момент она, спускаясь по лестнице, не заметила в темноте стеклянную дверь и ударилась об нее. По словам екатеринбурженки, сотрудники заведения не вызвали ей скорую помощь и долго искали аптечку.
Когда девушка на следующий отправилась в медучреждение, ей диагностировали перелом носа со смещением. Тогда горожанка обратилась в суд с требованием возмещения ущерба в размере 150 тысяч рублей. Однако суд, рассмотрев материалы дела, удовлетворять требование истицы не стал.
При этом сотрудники бассейна сказали, что лестница постоянно освещается, а на двери лестницы есть отличительная надпись.
Напомним, в Первоуральске семья 10-летнего мальчика отсудила у парка развлечений 500 тысяч рублей за сломанный позвоночник у ребенка во время прыжков на батуте.