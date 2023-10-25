В Екатеринбурге девушка судится со строителями бассейна в «Высоцком» из-за травмы

Девушка отдыхала в БЦ с подругами. В какой-то момент она, спускаясь по лестнице, не заметила в темноте стеклянную дверь и ударилась об нее. По словам екатеринбурженки, сотрудники заведения не вызвали ей скорую помощь и долго искали аптечку.