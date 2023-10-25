В Екатеринбурге противники строительства ФСИН попросили о помощи Медведева

Posted 25 октября, 13:36
Published 25 октября, 13:36
Modified 25 октября, 13:36
Updated 25 октября, 13:36
В обращении горожане написали просьбу Медведеву рассмотреть ситуацию с созданием исправительного учреждения около школы и изменить место его расположения.
Вместе с обращением екатеринбуржцы отправили карту с предполагаемым путем передвижения осужденных и своих детей, пишет Ура.ру.
Напомним, ранее на этой улице располагался санаторий. Сейчас здесь планируют построить исправительный центр для заключенных. Местные жители, узнав об этом, возмутились и испугались, так как в школу, расположенную поблизости, ходят их дети.
Так, 27 сентября 2023 года горожане организовали протестную акцию, однако их быстро разогнали сотрудники полиции. При этом представители ФСИН уверяют жителей микрорайона, что в этом центре будут содержаться осужденные за нетяжкие преступления.