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Posted 25 октября, 13:36

Published 25 октября, 13:36

Modified 25 октября, 13:36

Updated 25 октября, 13:36

Противники строительства центра ФСИН в Екатеринбурге обратились к Медведеву

В Екатеринбурге противники строительства ФСИН попросили о помощи Медведева

25 октября 2023, 13:36
Фото: 1MI

Противники строительства центра ФСИН в Екатеринбурге обратились к Медведеву

В Екатеринбурге жители микрорайона Уктус, которые выступают против создания центра ФСИН на Просторной улице около школы, обратились к заместителю председателя Совбеза Дмитрию Медведеву.

В обращении горожане написали просьбу Медведеву рассмотреть ситуацию с созданием исправительного учреждения около школы и изменить место его расположения.

Вместе с обращением екатеринбуржцы отправили карту с предполагаемым путем передвижения осужденных и своих детей, пишет Ура.ру.

Напомним, ранее на этой улице располагался санаторий. Сейчас здесь планируют построить исправительный центр для заключенных. Местные жители, узнав об этом, возмутились и испугались, так как в школу, расположенную поблизости, ходят их дети.

Так, 27 сентября 2023 года горожане организовали протестную акцию, однако их быстро разогнали сотрудники полиции. При этом представители ФСИН уверяют жителей микрорайона, что в этом центре будут содержаться осужденные за нетяжкие преступления.

В Екатеринбурге жители Уктуса протестуют против исправцентра ФСИН рядом со школой
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#Дети#Школа#Протест#Обращение#Центр#Санаторий#Осужденные#Уктус#Недовольство#Ведомство#ФСИН#Медведев#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Инцидент#Исправительный центр#Совбез
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