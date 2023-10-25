В Екатеринбурге водитель автобуса сбил девушку

Posted 25 октября, 06:32
Published 25 октября, 06:32
Modified 25 октября, 08:23
Updated 25 октября, 08:23
Авария произошла 25 октября примерно в 7:47. Водитель автобуса №047, принадлежащего ООО «Форт-транс», наехал на 25-летнюю девушку. У пострадавшей диагностировали сотрясение мозга, ее госпитализировали, сообщает региональная прокуратура.
Предварительная причина произошедшего — выезд водителем на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Проводится расследование, которое восстановит все детали ЧП.
Ранее пьяный водитель сбил двух женщин, переходивших дорогу на пешеходном переходе в Ревде.