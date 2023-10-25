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Posted 25 октября, 06:32

Published 25 октября, 06:32

Modified 25 октября, 08:23

Updated 25 октября, 08:23

В Екатеринбурге проводится проверка после ДТП со сбитым пешеходом

В Екатеринбурге водитель автобуса сбил девушку

25 октября 2023, 06:32
Фото: 1MI

В Екатеринбурге проводится проверка после ДТП со сбитым пешеходом

Прокуратура взяла на контроль проведение расследования по факту ДТП на улице Декабристов в Екатеринбурге. Там водитель автобуса сбил девушку-пешехода.

Авария произошла 25 октября примерно в 7:47. Водитель автобуса №047, принадлежащего ООО «Форт-транс», наехал на 25-летнюю девушку. У пострадавшей диагностировали сотрясение мозга, ее госпитализировали, сообщает региональная прокуратура.

Предварительная причина произошедшего — выезд водителем на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Проводится расследование, которое восстановит все детали ЧП.

Ранее пьяный водитель сбил двух женщин, переходивших дорогу на пешеходном переходе в Ревде.

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