В Екатеринбурге водитель автобуса сбил девушку

Авария произошла 25 октября примерно в 7:47. Водитель автобуса №047, принадлежащего ООО «Форт-транс», наехал на 25-летнюю девушку. У пострадавшей диагностировали сотрясение мозга, ее госпитализировали, сообщает региональная прокуратура.



Предварительная причина произошедшего — выезд водителем на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Проводится расследование, которое восстановит все детали ЧП.