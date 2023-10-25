В Екатеринбурге забронировали землю для наземного метро

Posted 25 октября, 01:17
Published 25 октября, 01:17
Modified 25 октября, 01:19
Updated 25 октября, 01:19
Как сообщил в соцсетях глава города Алексей Орлов длина первого транспортного отрезка составит более 10 км. Маршрут метро пройдет через кампус УрФУ, международный выставочный центр «Екатеринбург-Экспо», площадку ретейлера «Сима-Ленд» и аэропорт Кольцово. Линия метрополитена находится в непосредственной близости железнодорожного пути из Екатеринбурга в Каменск-Уральский.
Как сообщают представители Свердловской железной дороги, ежедневно по Новокольцовскому маршруту будет курсировать до 40 поездов-ласточек с интервалом движения 15-20 минут. Наземный метрополитен будет работать с 6:00 до 23:00. В будущем наземное метро замкнется вокруг Екатеринбурга и соединит с уральской столицей ближайшие города.
Напомним, что в апреле глава Екатеринбурга высказался о строительстве второй ветки метрополитена. По словам Алексея Орлова, сооружение новой линии метро возможно при наличии федеральной поддержки.