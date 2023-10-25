В Екатеринбурге забронировали землю для наземного метро

Как сообщают представители Свердловской железной дороги, ежедневно по Новокольцовскому маршруту будет курсировать до 40 поездов-ласточек с интервалом движения 15-20 минут. Наземный метрополитен будет работать с 6:00 до 23:00. В будущем наземное метро замкнется вокруг Екатеринбурга и соединит с уральской столицей ближайшие города.