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Posted 25 октября, 01:17

Published 25 октября, 01:17

Modified 25 октября, 01:19

Updated 25 октября, 01:19

Власти Екатеринбурга выбрали землю для строительства наземного метро

В Екатеринбурге забронировали землю для наземного метро

25 октября 2023, 01:17
Фото: 1MI

Власти Екатеринбурга выбрали землю для строительства наземного метро

Участок земли от станции «Компрессорный завод» до станции «Аэропорт Кольцово» зарезервировали власти Екатеринбурга. На этой территории проложат первую линию ветки наземного метро — «Новокольцовский маршрут».

Как сообщил в соцсетях глава города Алексей Орлов длина первого транспортного отрезка составит более 10 км. Маршрут метро пройдет через кампус УрФУ, международный выставочный центр «Екатеринбург-Экспо», площадку ретейлера «Сима-Ленд» и аэропорт Кольцово. Линия метрополитена находится в непосредственной близости железнодорожного пути из Екатеринбурга в Каменск-Уральский.

Как сообщают представители Свердловской железной дороги, ежедневно по Новокольцовскому маршруту будет курсировать до 40 поездов-ласточек с интервалом движения 15-20 минут. Наземный метрополитен будет работать с 6:00 до 23:00. В будущем наземное метро замкнется вокруг Екатеринбурга и соединит с уральской столицей ближайшие города.

Напомним, что в апреле глава Екатеринбурга высказался о строительстве второй ветки метрополитена. По словам Алексея Орлова, сооружение новой линии метро возможно при наличии федеральной поддержки.

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