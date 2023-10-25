В ГУФСИН рассказали о побеге подозреваемого в нападении на девушек в Перми

По решению суда мужчину отправили под домашний арест в Полевской, откуда он родом. При этом подозреваемый попросил следователя отпустить его на один день в больницу в Екатеринбург. Его отпустили, однако в Полевской он не вернулся, рассказал глава пресс-службы ГУФСИН Александр Левченко.