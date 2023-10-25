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Posted 25 октября, 15:33

Published 25 октября, 15:33

Modified 25 октября, 15:33

Updated 25 октября, 15:33

Подозреваемый в нападении на жительниц Перми сбежал из-под ареста

В ГУФСИН рассказали о побеге подозреваемого в нападении на девушек в Перми

25 октября 2023, 15:33
Фото: 1MI

Подозреваемый в нападении на жительниц Перми сбежал из-под ареста

45-летний мужчина, который был арестован по подозрению в изнасиловании девушки из Екатеринбурга и нападении на жительниц Перми, сбежал из-под домашнего ареста. Инцидент произошел в мае 2023 года.

По решению суда мужчину отправили под домашний арест в Полевской, откуда он родом. При этом подозреваемый попросил следователя отпустить его на один день в больницу в Екатеринбург. Его отпустили, однако в Полевской он не вернулся, рассказал глава пресс-службы ГУФСИН Александр Левченко.

21 октября 2023 года его задержали. Как оказалось, мужчина прятался от полицейских в монастыре и, по его словам, собирался уйти в монахи.

Напомним, 7 и 15 октября 2023 года задержанный совершил нападения на девушек — он приставлял к их горлу нож и домогался. Жертвам удалось спастись.

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