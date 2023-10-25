В ГУФСИН рассказали о побеге подозреваемого в нападении на девушек в Перми

Posted 25 октября, 15:33
Published 25 октября, 15:33
Modified 25 октября, 15:33
Updated 25 октября, 15:33
По решению суда мужчину отправили под домашний арест в Полевской, откуда он родом. При этом подозреваемый попросил следователя отпустить его на один день в больницу в Екатеринбург. Его отпустили, однако в Полевской он не вернулся, рассказал глава пресс-службы ГУФСИН Александр Левченко.
21 октября 2023 года его задержали. Как оказалось, мужчина прятался от полицейских в монастыре и, по его словам, собирался уйти в монахи.
Напомним, 7 и 15 октября 2023 года задержанный совершил нападения на девушек — он приставлял к их горлу нож и домогался. Жертвам удалось спастись.