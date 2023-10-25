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Posted 25 октября, 09:01

Published 25 октября, 09:01

Modified 25 октября, 09:03

Updated 25 октября, 09:03

В Нижнем Тагиле обустраивают временные дорог

В микрорайоне Ольховка в Нижнем Тагиле началось обустройство временных дорог

25 октября 2023, 09:01
Фото: Администрация Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле обустраивают временные дорог

В микрорайоне Ольховка в Нижнем Тагиле началось обустройство временных дорог. Подрядчик уже приступил к работе.

В этой местности в 2014 году было выделено 200 участков под индивидуальное жилищное строительство для льготников, сообщили в администрации Нижнего Тагила.

Фото: Администрация Нижнего Тагила

По условиям договора, подрядчик обязался до конца ноября организовать грунтовую дорогу, отсыпать ее щебнем на улице Большая Кольцевая. Временная дорога составит более двух километров.

Также здесь вырубят свыше 400 деревьев и расчистят от растительности 17 тысяч квадратных метров кустарников. Специалисты произведут уплотнение дороги и организуют разработку продольных водоотводных канав.

По словам руководителя МУП «Тагилдорстрой» Игоря Васильева, проведена очистка от поросли территории площадью 1600 квадратных метров и вывезено 1750 кубических метров грунта. Уже отсыпано 200 метров дороги.

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