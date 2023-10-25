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Posted 25 октября, 08:26

Published 25 октября, 08:26

Modified 25 октября, 14:55

Updated 25 октября, 14:55

В Нижнем Тагиле мать обвиняет свекровь в избиении ребенка

В Нижнем Тагиле мать обвинила бабушку в избиении пятилетней внучки

25 октября 2023, 08:26
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле мать обвиняет свекровь в избиении ребенка

Мама пятилетней девочки из Нижнего Тагила обвинила свою свекровь в избиении малышки. С бабушкой один на один ребенок оставался всего на несколько часов.

Маму девочки зовут Анастасия, они с мужем оставили двоих детей с бабушкой, а сами уехали к друзьям, пишет Е1. Когда вернулись, девочка прямо с порога рассказала, что ее побили, утверждает Анастасия.

Дочка меня встретила в слезах, вся бледная, губы красные. От слез она обычно красная, а тут была белая как стена. И говорит: «Мама, она меня избила», — рассказала мать.

Также девочка Аня рассказала, что смотрела мультики, а бабушка выключила телевизор. Девочка возмутилась этому, за что женщина ее и побила.

Утром Анастасия отвела дочку в детсад и попросила воспитательницу понаблюдать за ее состоянием. У ребенка разболелась голова, и воспитательница позвонила Анастасии. Ребенка отвезли в больницу, где поставили диагноз — сотрясение мозга.

Аня пролежала в больнице четыре дня, а потом стала терять слух. Ее перевели в больницу Екатеринбурга. По словам матери девочки, у ребенка отек мозга и тугоухость. Врачи стараются спасти ее слух, однако есть вероятность, что правое ухо перестанет слышать.

Анастасия обратилась в полицию и попросила проверить, адекватна ли психически ее свекровь. Она рассказала, что супруг просит ее забрать заявление и не верит, что его мама способна на такое.

Сама бабушка Наталья рассказала, что не била внучку, а лишь схватила ее за руку.

По поводу сотрясения — они как-то не обратили внимание, ребенок раньше упал около бассейна с качелей — это мне сын рассказал — и ударился затылком, — рассказала пенсионерка.

В деле предстоит разобраться правоохранителям. В справке из больницы сказано, что у ребенка закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.

Заявление поступило от матери ребенка в отдел полиции номер 16, по данному факту проводится проверка, по ее результатам будет принято решение, — рассказали в полиции.
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