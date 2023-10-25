В Нижнем Тагиле мать обвинила бабушку в избиении пятилетней внучки

Posted 25 октября, 08:26
Published 25 октября, 08:26
Modified 25 октября, 14:55
Updated 25 октября, 14:55
Маму девочки зовут Анастасия, они с мужем оставили двоих детей с бабушкой, а сами уехали к друзьям, пишет Е1. Когда вернулись, девочка прямо с порога рассказала, что ее побили, утверждает Анастасия.
Дочка меня встретила в слезах, вся бледная, губы красные. От слез она обычно красная, а тут была белая как стена. И говорит: «Мама, она меня избила», — рассказала мать.
Также девочка Аня рассказала, что смотрела мультики, а бабушка выключила телевизор. Девочка возмутилась этому, за что женщина ее и побила.
Утром Анастасия отвела дочку в детсад и попросила воспитательницу понаблюдать за ее состоянием. У ребенка разболелась голова, и воспитательница позвонила Анастасии. Ребенка отвезли в больницу, где поставили диагноз — сотрясение мозга.
Аня пролежала в больнице четыре дня, а потом стала терять слух. Ее перевели в больницу Екатеринбурга. По словам матери девочки, у ребенка отек мозга и тугоухость. Врачи стараются спасти ее слух, однако есть вероятность, что правое ухо перестанет слышать.
Анастасия обратилась в полицию и попросила проверить, адекватна ли психически ее свекровь. Она рассказала, что супруг просит ее забрать заявление и не верит, что его мама способна на такое.
Сама бабушка Наталья рассказала, что не била внучку, а лишь схватила ее за руку.
По поводу сотрясения — они как-то не обратили внимание, ребенок раньше упал около бассейна с качелей — это мне сын рассказал — и ударился затылком, — рассказала пенсионерка.
В деле предстоит разобраться правоохранителям. В справке из больницы сказано, что у ребенка закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.
Заявление поступило от матери ребенка в отдел полиции номер 16, по данному факту проводится проверка, по ее результатам будет принято решение, — рассказали в полиции.