В Нижнем Тагиле мать обвинила бабушку в избиении пятилетней внучки

Аня пролежала в больнице четыре дня, а потом стала терять слух. Ее перевели в больницу Екатеринбурга. По словам матери девочки, у ребенка отек мозга и тугоухость. Врачи стараются спасти ее слух, однако есть вероятность, что правое ухо перестанет слышать.