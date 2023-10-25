В Свердловской области мошенники придумали новую схему. Они представляются врачами

Posted 25 октября, 12:35
Published 25 октября, 12:35
Modified 25 октября, 13:32
Updated 25 октября, 13:32
Аферисты используют поддельные аккаунты главных врачей и сотрудников Министерства здравоохранения, отметили в пресс-службе ведомства.
Поэтому представители учреждения просят сотрудников из сферы здравоохранения быть бдительными.
Организации не общаются с гражданами через мессенджеры. А если вам говорят, что звонят от имени главврача, заместителя министра и т. д., попросите представиться и дать официальный номер телефона, на который вы сами сможете перезвонить, — отметили в Минздраве.
Ранее аферисты пытались обмануть свердловчан от имени главы региона Евгения Куйвашева.