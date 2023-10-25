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Posted 25 октября, 12:35

Published 25 октября, 12:35

Modified 25 октября, 13:32

Updated 25 октября, 13:32

В Свердловской области мошенники представляются главврачами

В Свердловской области мошенники придумали новую схему. Они представляются врачами

25 октября 2023, 12:35
Фото: Midjourney

В Свердловской области мошенники представляются главврачами

Главными врачами и представителями Минздрава представляются телефонные мошенники жителям Свердловской области. Такие случаи участились.

Аферисты используют поддельные аккаунты главных врачей и сотрудников Министерства здравоохранения, отметили в пресс-службе ведомства.

Поэтому представители учреждения просят сотрудников из сферы здравоохранения быть бдительными.

Организации не общаются с гражданами через мессенджеры. А если вам говорят, что звонят от имени главврача, заместителя министра и т. д., попросите представиться и дать официальный номер телефона, на который вы сами сможете перезвонить, — отметили в Минздраве.

Ранее аферисты пытались обмануть свердловчан от имени главы региона Евгения Куйвашева.

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#Происшествия#Свердловская область#Криминал#Евгений Куйвашев#Минздрав#Мессенджеры#Мошенники#Бдительность#Аферисты#Дарья Сорокина
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