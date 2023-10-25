Водитель автомобиля Lifan в Каменске-Уральском сбил женщину и ее дочку

Posted 25 октября, 17:10
Published 25 октября, 17:10
Modified 25 октября, 17:10
Updated 25 октября, 17:10
Женщина рассказала, что они с дочкой шли домой из школы искусств. Перед тем, как переходить дорогу, свердловчанка убедилась в том, что можно идти. На пешеходном переходе их сбил водитель, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.
Водитель рассказал, что когда он подъезжал к пешеходному переходу, он снизил скорость и неожиданно увидел на дороге двух пешеходов. Мужчина затормозил, однако наезда избежать не удалось. Потерпевших отвезли в больницу.
По факту произошедшей аварии сотрудники ГИБДД организовали проверку. Автомобилист в момент ЧП был трезв.
Напомним, 24 октября 2023 года в Ревде пьяный мужчина за рулем сбил двух женщин на пешеходном переходе. Так как серьезных увечий они не получили, после осмотра их отпустили.