Водитель автомобиля Lifan в Каменске-Уральском сбил женщину и ее дочку

Женщина рассказала, что они с дочкой шли домой из школы искусств. Перед тем, как переходить дорогу, свердловчанка убедилась в том, что можно идти. На пешеходном переходе их сбил водитель, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.