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Posted 25 октября, 17:10

Published 25 октября, 17:10

Modified 25 октября, 17:10

Updated 25 октября, 17:10

В Каменске-Уральском водитель сбил мать и дочь на пешеходном переходе

Водитель автомобиля Lifan в Каменске-Уральском сбил женщину и ее дочку

25 октября 2023, 17:10
Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Каменске-Уральском водитель сбил мать и дочь на пешеходном переходе

В Каменске-Уральском 44-летняя женщина вместе с 12-летней дочкой получили травмы в аварии на нерегулируемом пешеходном переходе. ДТП случилось 24 октября 2023 года.

Женщина рассказала, что они с дочкой шли домой из школы искусств. Перед тем, как переходить дорогу, свердловчанка убедилась в том, что можно идти. На пешеходном переходе их сбил водитель, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

Водитель рассказал, что когда он подъезжал к пешеходному переходу, он снизил скорость и неожиданно увидел на дороге двух пешеходов. Мужчина затормозил, однако наезда избежать не удалось. Потерпевших отвезли в больницу.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

По факту произошедшей аварии сотрудники ГИБДД организовали проверку. Автомобилист в момент ЧП был трезв.

Напомним, 24 октября 2023 года в Ревде пьяный мужчина за рулем сбил двух женщин на пешеходном переходе. Так как серьезных увечий они не получили, после осмотра их отпустили.

Пьяный водитель сбил двух женщин на пешеходном переходе в Ревде
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