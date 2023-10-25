Водитель под Туринском из-за снегопада вылетел в кювет. Он повредил себе позвоночник

Posted 25 октября, 04:38
Published 25 октября, 04:38
Modified 25 октября, 04:38
Updated 25 октября, 04:38
Свердловчанин, двигаясь по дороге, не справился с управлением из-за плохих погодных условий и в какой-то момент съехал в кювет, где автомобиль перевернулся, рассказали в пресс-службе администрации Туринского ГО.
Известно, что на колеса автомобиля надета зимняя резина. В результате инцидента мужчина травмировал позвоночник. Его отвезли и госпитализировали в медучреждение.
Напомним, 24 октября 2023 года в Нижнем Тагиле женщина, сидевшая за рулем автомобиля, врезалась в ворота лодочной станции. В результате ДТП пострадали горожанка и ее дочь.