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Posted 25 октября, 04:38

Published 25 октября, 04:38

Modified 25 октября, 04:38

Updated 25 октября, 04:38

Водитель автомобиля Lada вылетел с трассы под Туринском

Водитель под Туринском из-за снегопада вылетел в кювет. Он повредил себе позвоночник

25 октября 2023, 04:38
Фото: Администрация Туринского ГО

Водитель автомобиля Lada вылетел с трассы под Туринском

Мужчина, сидевший за рулем машины Lada, вылетел в кювет и перевернулся. ДТП произошло из-за снегопада на автодороге Камышлов — Тавда под Туринском 24 октября 2023 года.

Свердловчанин, двигаясь по дороге, не справился с управлением из-за плохих погодных условий и в какой-то момент съехал в кювет, где автомобиль перевернулся, рассказали в пресс-службе администрации Туринского ГО.

Фото: Администрация Туринского ГО

Известно, что на колеса автомобиля надета зимняя резина. В результате инцидента мужчина травмировал позвоночник. Его отвезли и госпитализировали в медучреждение.

Напомним, 24 октября 2023 года в Нижнем Тагиле женщина, сидевшая за рулем автомобиля, врезалась в ворота лодочной станции. В результате ДТП пострадали горожанка и ее дочь.

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