Врачи рассказали, как убрать заложенность в носу

Отмечается, что заложенность — это один из самых частых симптомов при заболеваниях носа. При таком симптоме у человека могут диагностировать разные болезни. Например, ОРВИ, хронические болезни и т. д. При этом заложенность и может не нести никакой угрозы, пишет «КП-доктор».