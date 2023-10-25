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Posted 25 октября, 13:57

Published 25 октября, 13:57

Modified 25 октября, 14:10

Updated 25 октября, 14:10

Врачи рассказали, как убрать заложенность в носу

Врачи рассказали, как убрать заложенность в носу

25 октября 2023, 13:57
Фото: 1MI
Медики рассказали, как убрать заложенность носа и избавиться от насморка. Они отметили, какие методы избавления от болезни являются самыми эффективными.

Отмечается, что заложенность — это один из самых частых симптомов при заболеваниях носа. При таком симптоме у человека могут диагностировать разные болезни. Например, ОРВИ, хронические болезни и т. д. При этом заложенность и может не нести никакой угрозы, пишет «КП-доктор».

Для борьбы с заложенностью могут использоваться сосудосуживающие капли, спреи с морской водой, антигистаминные средства и гормоны. По словам лора-хирурга Константина Добрецова, выбирать метод борьбы с насморком лучше всего вместе с доктором.

Причины заложенности носа

Они могут быть разнообразными — от самых безобидных до довольно серьезных. Кроме того, заложенность может как сопровождаться насморком, так и протекать без него.

Заложенность с насморком

При остром насморке может возникнуть отек. Это может произойти из-за вирусных инфекций, ОРВИ и ОРЗ или аллергии.

Заложенность без насморка

Зачастую заложенность появляется постоянно и не сопровождается насморком. Как правило, в этот момент диагностируются инфекции, а при искривлении перегородки носа — вазомоторный ринит.

Искривление перегородки носа лечится только при помощи операции. Также вазомоторный ринит провоцируют гормональные изменения, гастроэзофагеальную болезнь, либо зависимость от сосудосуживающих капель.

Константин Добрецов отметил, что самым действенным способом борьбы с ринитом является использование местных глюкокортикостероидов. Применять их можно от месяца до полугода. Если они не помогают, то проводится операция.

Способы убрать заложенность

  • препараты (сосудосуживающие или противоаллергические гормональные препараты, а также назальные спреи);
  • промывание носа;
  • массаж носа;
  • внутриносовые блокады новокаина;
  • закапывание в нос 5%-й аминокапроновой кислоты;
  • прижигание носовых раковин раствором нитрата серебра.

Отмечается, что при насморке у детей запрещено использовать «взрослые» капли, а нужно использовать спреи только в возрастной дозировке. Сосудосужающие капли нельзя использовать дольше недели.

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