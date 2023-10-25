Юные артисты театра кукол Нижнего Тагила привезли награды со всероссийского конкурса

На III Всероссийском фестивале детско-юношеских театров кукол «Я — не волшебник, я только учусь» дети показали спектакль «Три веселых поросенка». Они завоевали награды за лучший спектакль, лучшую мужскую роль и лучшую эпизодическую роль, сообщили в Театре кукол.