tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 октября, 11:38

Published 25 октября, 11:38

Modified 25 октября, 11:48

Updated 25 октября, 11:48

Театр кукол Нижнего Тагила завоевал пять наград на всероссийском конкурсе

Юные артисты театра кукол Нижнего Тагила привезли награды со всероссийского конкурса

25 октября 2023, 11:38
Фото: "Театр кукол"

Театр кукол Нижнего Тагила завоевал пять наград на всероссийском конкурсе

Юные артисты театра кукол завоевали пять наград со всероссийского фестиваля «ЗакуЛисье». Он проходил в Екатеринбурге с 20 по 22 октября.

На III Всероссийском фестивале детско-юношеских театров кукол «Я — не волшебник, я только учусь» дети показали спектакль «Три веселых поросенка». Они завоевали награды за лучший спектакль, лучшую мужскую роль и лучшую эпизодическую роль, сообщили в Театре кукол.

Напомним, Нижнетагильский драмтеатр планирует представить публике спектакль «Мышеловка» по детективной пьесе Агаты Кристи. Состоится премьера 8 декабря. Театралы утверждают, что зрителей ожидает эффектный визуал постановки, так как впервые будет задействовано новое световое и звуковое оборудование.

Педагог из Нижнего Тагила победила на международном конкурсе краеведов
Узнать подробнее
Читайте также:
Водители автобусов в Екатеринбурге победили в конкурсеСтуденту из Нижнего Тагила вручили награду за победу в конкурсе им. Аммоса ЧерепановаДвоеборец из Нижнего Тагила победил во Всероссийских соревнованиях
#Культура#Нижний Тагил#Касается каждого#Дети#Театр кукол#Конкурс#Победа#Ирина Кирилова
Подпишитесь
Цены растут, водителей мало: что происходит с такси в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:04
Хозяйка в больнице: по решению суда из приюта в квартире тагильчанки вывезли 35 собак
Вчера, 13:25
Жертва требует реальный срок: виновник пьяного ДТП в Нижнем Тагиле все еще на свободе
25 октября, 16:08
Безналичная оплата проезда появилась в автобусах Нижнего Тагила. Пока не во всех
25 октября, 10:57
УК не смотрят прогноз погоды? Тагильчане массово жалуются на гололед во дворах
25 октября, 09:04
Полицейских из Нижнего Тагила, в машине которых скончался человек, выпустили из СИЗО
Вчера, 09:49