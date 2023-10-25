Юные артисты театра кукол Нижнего Тагила привезли награды со всероссийского конкурса

Posted 25 октября, 11:38
Published 25 октября, 11:38
Modified 25 октября, 11:48
Updated 25 октября, 11:48
На III Всероссийском фестивале детско-юношеских театров кукол «Я — не волшебник, я только учусь» дети показали спектакль «Три веселых поросенка». Они завоевали награды за лучший спектакль, лучшую мужскую роль и лучшую эпизодическую роль, сообщили в Театре кукол.
Напомним, Нижнетагильский драмтеатр планирует представить публике спектакль «Мышеловка» по детективной пьесе Агаты Кристи. Состоится премьера 8 декабря. Театралы утверждают, что зрителей ожидает эффектный визуал постановки, так как впервые будет задействовано новое световое и звуковое оборудование.