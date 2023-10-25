Жертва требует реальный срок: виновник пьяного ДТП в Нижнем Тагиле все еще на свободе

Posted 25 октября, 16:08
Published 25 октября, 16:08
Modified 25 октября, 16:28
Updated 25 октября, 16:28
Авария произошла в начале сентября прошлого года. Светлана переходила дорогу на улице Алтайская по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. В этот момент ее сбил Антон Кудрявцев, находившийся за рулем ВАЗ-2105. Пострадавшая получила тяжелые травмы и побывала между жизнью и смертью.
20 октября в Дзержинском районном суде Кудрявцеву был вынесен приговор по уголовной статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». Его признали виновным, так как от медосвидетельствования в момент ДТП он отказался, и назначили наказание в виде 420 часов обязательных работ.
Это не первое подобное дело в отношении Кудрявцева. В 2021 году, согласно материалам на сайте суда, он был лишен водительских прав за езду в нетрезвом виде. А за три месяца до того, как сбил Светлану, экипаж ДПС снова ловил его пьяным за рулем. Тогда суд обязал его отработать в виде наказания 200 часов. В обоих случаях Кудрявцев также отказывался от прохождения освидетельствования.
Понятно теперь, что он на путь исправления не встает. То есть уже неоднократно инспекторами ДПС был задержан, отказывался от медосвидетельствования. И в тот момент, когда Кудрявцев ожидал приговора, он вновь садится за руль и совершает очередное преступление — сбивает меня. То есть его ничего не остановит сейчас сесть за руль пьяным. Его ничему жизнь не учит, никаких выводов он не делает, — рассказала TagilCity.ru Светлана Белькова.
Однако это не последний судебный процесс по аварии со Светланой. Тагильчанка рассказала редакции, что в суд передано еще одно уголовное дело, по которому она является потерпевшей из-за причиненного ей тяжкого вреда здоровью. И в этом случае Светлана намерена добиваться справедливого наказания для виновника:
Здесь уже надеюсь на реальный срок для Кудрявцева, чтобы он понял, что такое без родных и близких отбыть свое наказание, как положено, а не так как сейчас — обязательные работы. Я считаю, что это не то наказание, которое положено за подобное преступление. При этом его позиция и позиция адвоката в суде, что сбил он меня непреднамеренно, не специально. Но что значит не специально? Ты пил, ты пьяный сел за руль. Ты выехал на встречку и на красный сигнал светофора, когда я переходила дорогу. Как это все может быть не специально? Ведь его никто не заставлял садиться за руль пьяным. Я считаю, что наказание должно быть суровым и буду настаивать в суде на лишении его свободы.
Также Светлана рассказала, что ей известно о жизни Антона Кудрявцева за последний год после аварии. По ее словам, он продолжает злоупотреблять спиртными напитками.
Мне поступают звонки, поступают фотографии. То его видят возле алкомаркета, то в местной пивнушке. Мой супруг его тоже неоднократно встречал. То есть продолжает вести тот же образ жизни, что и до аварии со мной, — поделилась Светлана.
Жизни самой Светланы за это время разделилась на «до» и «после». 25 октября исполнилось ровно год, как ее перевели из реанимации в общее отделение травматологии. Также она пережила несколько сложных операций, училась заново есть, говорить, садиться, ходить. И это еще не конец. Несмотря на то, что она до сих пор проходит реабилитацию, ноги в коленях пока до конца не сгибаются.
По прогнозам врачей, только на ноги мне предстоит не менее пяти операций. Скорей всего, это уже будет на платной основе и в других городах России. Не представляю, сколько это будет стоить. Чтобы, как минимум более-менее существовать в этой жизни, реабилитолога себе оплачивать, я была вынуждена со своей второй группой на инвалидности выйти на работу, — поделилась Светлана.
16 октября этого года в больнице на Вагонке умер водитель ВАЗ-2109, который также был пострадавшим в ДТП с пьяным водителем. За три дня до этого на перекрестке Ленинградского проспекта в его машину въехал Range Rover. ВАЗ превратился в груду металла, а его водитель получил тяжелые травмы. Водитель же иномарки, по словам очевидцев был нетрезвый, но от медосвидетельствования отказался.