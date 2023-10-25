Жертва требует реальный срок: виновник пьяного ДТП в Нижнем Тагиле все еще на свободе

Жизни самой Светланы за это время разделилась на «до» и «после». 25 октября исполнилось ровно год, как ее перевели из реанимации в общее отделение травматологии. Также она пережила несколько сложных операций, училась заново есть, говорить, садиться, ходить. И это еще не конец. Несмотря на то, что она до сих пор проходит реабилитацию, ноги в коленях пока до конца не сгибаются.