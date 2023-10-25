Жители Екатеринбурга несут цветы к плите с картой. Горожане приняли ее за надгробие

Posted 25 октября, 16:05
Published 25 октября, 16:05
Modified 25 октября, 16:05
Updated 25 октября, 16:05
Екатеринбуржцев больше гранита смутили нанесенные на плите даты 1723-2023, отчего у них возникла ассоциация с могильным надгробием, рассказал «КП-Екатеринбург» урбанист Дмитрий Москвин.
При этом в администрации города отметили, что карту решили установить для того, чтобы повысить туристическую привлекательность уральской столицы.
Напомним, плиту поставили на пересечении Набережной Рабочей Молодежи и проспекта Ленина. На сайте госзакупок есть информация о том, что стоимость установки данной плиты составила почти четыре миллиона рублей.