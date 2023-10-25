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Posted 25 октября, 16:05

Published 25 октября, 16:05

Modified 25 октября, 16:05

Updated 25 октября, 16:05

Жители Екатеринбурга приняли гранитную плиту с картой города за надгробие

Жители Екатеринбурга несут цветы к плите с картой. Горожане приняли ее за надгробие

25 октября 2023, 16:05
Фото: Telegram-канал "Квартал миллионера"

Жители Екатеринбурга приняли гранитную плиту с картой города за надгробие

В Екатеринбурге местные жители несут гвоздики к новой плите с картой города, сделанной из гранита. По мнению горожан, этот объект похож на могильную плиту.

Екатеринбуржцев больше гранита смутили нанесенные на плите даты 1723-2023, отчего у них возникла ассоциация с могильным надгробием, рассказал «КП-Екатеринбург» урбанист Дмитрий Москвин.

При этом в администрации города отметили, что карту решили установить для того, чтобы повысить туристическую привлекательность уральской столицы.

Напомним, плиту поставили на пересечении Набережной Рабочей Молодежи и проспекта Ленина. На сайте госзакупок есть информация о том, что стоимость установки данной плиты составила почти четыре миллиона рублей.

В центре Екатеринбурга установили гранит с картой
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