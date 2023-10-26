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Published Вчера, 15:29

Modified Сегодня, 10:58

Updated Сегодня, 10:58

35 собак наконец забрали из квартиры, а в Нижнем Тагиле закроют шахту

35 собак наконец забрали из квартиры, а в Нижнем Тагиле закроют шахту

26 октября 2023, 15:29
Фото: Midjourney
Хозяйка квартиры-приюта после суда попала в больницу, а ее 35 собаки уехали искать новый дом. Полицейским, в машине которых погиб тагильчанин, смягчили меру пресечения. Такси опять подорожало, а школьница чуть не лишилась пальцев: самое важное, что произошло 26 октября в Нижнем Тагиле и не только.

В Нижнем Тагиле из однокомнатной квартиры, в которой утроили собачий приют, волонтеры вывезли всех собак. Всего насчитали 35 щенка. Сейчас животными занимается сын собственницы той самой квартиры. Сама Софья Закирова на данный момент проходит лечение в больнице.

Хозяйка в больнице: по решению суда из приюта в квартире тагильчанки вывезли 33 собак
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Дзержинский районный суд Нижнего Тагила смягчил меру пресечения двум полицейским в служебной машине которых погиб человек, полицейские будут ждать суда вне СИЗО. Лейтенант Максим Онучин и сержант Павел Горшков провели в СИЗО уже 8 месяцев.

Полицейских из Нижнего Тагила, в машине которых скончался человек, выпустили из СИЗО
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Тратиться на такси в Нижнем Тагиле придется еще больше. Изменение ценовой политики агрегаторов напрямую связано с принятием нового закона для перевозчиков. Ситуация обостряется по всей стране. Местные жители недовольны.

Цены растут, водителей мало: что происходит с такси в Нижнем Тагиле
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Руководство ВГОК в Нижнем Тагиле подтвердило, что в ближайшем будущем шахта «Магнетитовая» будет законсервирована. На предприятии готовится торжественный митинг по этому случаю.

Шахтеров в Нижнем Тагиле торжественно лишат работы. Готовится митинг
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В гончарную мастерскую в Верхних Таволгах из Екатеринбурга на экскурсию приехали ученики четвертого класса. В какой-то момент одна из школьниц получила травму руки. Ей раздробило пальцы. В полиции возбуждать дело отказались, следователи полагают, что ученица виновата сама.

Четверокласснице из Екатеринбурга раздробило руку на экскурсии в гончарной мастерской
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Цены растут, водителей мало: что происходит с такси в Нижнем Тагиле
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