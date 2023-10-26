35 собак наконец забрали из квартиры, а в Нижнем Тагиле закроют шахту

Хозяйка квартиры-приюта после суда попала в больницу, а ее 35 собаки уехали искать новый дом. Полицейским, в машине которых погиб тагильчанин, смягчили меру пресечения. Такси опять подорожало, а школьница чуть не лишилась пальцев: самое важное, что произошло 26 октября в Нижнем Тагиле и не только.

Сюжет Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле