35 собак наконец забрали из квартиры, а в Нижнем Тагиле закроют шахту

Posted Вчера, 15:29
Published Вчера, 15:29
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
В Нижнем Тагиле из однокомнатной квартиры, в которой утроили собачий приют, волонтеры вывезли всех собак. Всего насчитали 35 щенка. Сейчас животными занимается сын собственницы той самой квартиры. Сама Софья Закирова на данный момент проходит лечение в больнице.
Дзержинский районный суд Нижнего Тагила смягчил меру пресечения двум полицейским в служебной машине которых погиб человек, полицейские будут ждать суда вне СИЗО. Лейтенант Максим Онучин и сержант Павел Горшков провели в СИЗО уже 8 месяцев.
Тратиться на такси в Нижнем Тагиле придется еще больше. Изменение ценовой политики агрегаторов напрямую связано с принятием нового закона для перевозчиков. Ситуация обостряется по всей стране. Местные жители недовольны.
Руководство ВГОК в Нижнем Тагиле подтвердило, что в ближайшем будущем шахта «Магнетитовая» будет законсервирована. На предприятии готовится торжественный митинг по этому случаю.
В гончарную мастерскую в Верхних Таволгах из Екатеринбурга на экскурсию приехали ученики четвертого класса. В какой-то момент одна из школьниц получила травму руки. Ей раздробило пальцы. В полиции возбуждать дело отказались, следователи полагают, что ученица виновата сама.