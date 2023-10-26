Автоинспекторы в Свердловской области обвинили власти региона в плохих дорогах

Posted Вчера, 04:41
Published Вчера, 04:41
Modified Вчера, 16:38
Updated Вчера, 16:38
Главный инспектор безопасности дорожного движения Свердловской области Алексей Спиридонов ранее не раз общался с представителями дорожных служб, министрами и руководителями мэрий.
В ходе этих встреч Спиридонов указывал на то, что необходимо заранее подготовиться к зимнему периоду и вовремя принять нужные меры, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
В итоге из-за того, что дороги не были подготовлены к снегопаду, в регионе увеличились случаи дорожных происшествий.
Напомним, 24 октября 2023 года на трассе под Туринском водитель не справился с управлением из-за снегопада и попал в аварию. В результате происшествия у него оказался поврежден позвоночник.