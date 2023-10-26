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Posted Вчера, 04:41

Published Вчера, 04:41

Modified Вчера, 16:38

Updated Вчера, 16:38

В ГИБДД обвинили власти Свердловской области в плохом состоянии дорог

Автоинспекторы в Свердловской области обвинили власти региона в плохих дорогах

26 октября 2023, 04:41
Фото: 1MI

В ГИБДД обвинили власти Свердловской области в плохом состоянии дорог

Сотрудники регионального ГИБДД негативно отозвались о руководстве Свердловской области в связи с плохим состоянии дорог после снегопада.

Главный инспектор безопасности дорожного движения Свердловской области Алексей Спиридонов ранее не раз общался с представителями дорожных служб, министрами и руководителями мэрий.

В ходе этих встреч Спиридонов указывал на то, что необходимо заранее подготовиться к зимнему периоду и вовремя принять нужные меры, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

В итоге из-за того, что дороги не были подготовлены к снегопаду, в регионе увеличились случаи дорожных происшествий.

Напомним, 24 октября 2023 года на трассе под Туринском водитель не справился с управлением из-за снегопада и попал в аварию. В результате происшествия у него оказался поврежден позвоночник.

Водитель под Туринском из-за снегопада вылетел в кювет. Он повредил себе позвоночник
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