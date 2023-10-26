Бастрыкин заинтересовался преступностью мигрантов в Свердловской области

Posted Вчера, 06:39
Published Вчера, 06:39
Modified Вчера, 06:41
Updated Вчера, 06:41
Бастрыкин дал задание и. о. руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову организовать проверку и отчитаться. Ход его исполнения находится на особом контроле ведомства.
Ранее сообщалось, что ЧП произошло на Сортировке. Там парни оказали девушкам знаки внимания, но те отказали им в дальнейшем общении. Тогда молодые люди обматерили их и начали преследовать с угрозами о расправе.
Ранее Бастрыкин заинтересовался делом мигранта, который избил жителей Нижнего Тагила.