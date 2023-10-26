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Posted Вчера, 06:39

Published Вчера, 06:39

Modified Вчера, 06:41

Updated Вчера, 06:41

Бастрыкин заинтересовался мигрантами в Екатеринбурге

Бастрыкин заинтересовался преступностью мигрантов в Свердловской области

26 октября 2023, 06:39
Фото: 1MI

Бастрыкин заинтересовался мигрантами в Екатеринбурге

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку информации о мигрантах, которые приставали и угрожали девушкам в Екатеринбурге, рассказали в ведомстве.

Бастрыкин дал задание и. о. руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову организовать проверку и отчитаться. Ход его исполнения находится на особом контроле ведомства.

Ранее сообщалось, что ЧП произошло на Сортировке. Там парни оказали девушкам знаки внимания, но те отказали им в дальнейшем общении. Тогда молодые люди обматерили их и начали преследовать с угрозами о расправе.

Ранее Бастрыкин заинтересовался делом мигранта, который избил жителей Нижнего Тагила.

Бастрыкин высказался о преступности мигрантов в Свердловской области
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