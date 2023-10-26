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Posted Вчера, 11:53

Published Вчера, 11:53

Modified Вчера, 11:55

Updated Вчера, 11:55

Школьнице из Екатеринбурга перемололо руку на экскурсии в гончарную мастерскую

Четверокласснице из Екатеринбурга раздробило руку на экскурсии в гончарной мастерской

26 октября 2023, 11:53
Фото: 1MI

Школьнице из Екатеринбурга перемололо руку на экскурсии в гончарную мастерскую

16 мая 2022 года класс из лицея Екатеринбурга отправился на экскурсию, в том числе в гончарную мастерскую в Верхних Таволгах. Там одной из учениц раздробило пальцы на руке в гончарной мастерской. До сих пор за травму девочки никто не наказан.

Мать пострадавшей сообщила, что следователи и полицейские отказались признавать виновными работников гончарной мастерской. По ее словам, врачи собирали пальцы дочери по кусочкам. А из-за травмы ребенок не смог поступить в художественную школу. Кроме того, школьнице предстоят еще операции по выравниванию и восстановлению сухожилий.

Во время экскурсии девочка случайно потеряла равновесие и попыталась найти опору. Под правой рукой оказался двигатель гончарного круга. В отверстия лопастей попали пальцы, а место не было огорожено. Из-за этого девочка получила открытые переломы. Администратор гончарной мастерской работала на испытательном сроке, после инцидента ее уволили.

По словам мамы, в мастерской не было даже аптечки, а о травмах дочери ей сообщили только тогда, когда она была уже в больнице. Оказалось, что ребенок сломал три пальца, а операцию ей проводили под общим наркозом.

Родители пострадавшей написали заявление в прокуратуру и полицию, однако там отказали в возбуждении уголовного дела. Следователи посчитали, что травма была получена из-за неосторожности ребенка, пишет Е1.

В администрации мастерской после этого случая обнесли гончарный круг железным ограждением. Директор признал, что в случившемся есть и их вина, но дети на экскурсиях обычно ведут себя плохо и не слушаются.

Родители школьницы готовят обращение в Следственный комитет и считают, что экскурсия была проведена в небезопасных условиях.

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