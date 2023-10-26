Четверокласснице из Екатеринбурга раздробило руку на экскурсии в гончарной мастерской

Posted Вчера, 11:53
Published Вчера, 11:53
Modified Вчера, 11:55
Updated Вчера, 11:55
Мать пострадавшей сообщила, что следователи и полицейские отказались признавать виновными работников гончарной мастерской. По ее словам, врачи собирали пальцы дочери по кусочкам. А из-за травмы ребенок не смог поступить в художественную школу. Кроме того, школьнице предстоят еще операции по выравниванию и восстановлению сухожилий.
Во время экскурсии девочка случайно потеряла равновесие и попыталась найти опору. Под правой рукой оказался двигатель гончарного круга. В отверстия лопастей попали пальцы, а место не было огорожено. Из-за этого девочка получила открытые переломы. Администратор гончарной мастерской работала на испытательном сроке, после инцидента ее уволили.
По словам мамы, в мастерской не было даже аптечки, а о травмах дочери ей сообщили только тогда, когда она была уже в больнице. Оказалось, что ребенок сломал три пальца, а операцию ей проводили под общим наркозом.
Родители пострадавшей написали заявление в прокуратуру и полицию, однако там отказали в возбуждении уголовного дела. Следователи посчитали, что травма была получена из-за неосторожности ребенка, пишет Е1.
В администрации мастерской после этого случая обнесли гончарный круг железным ограждением. Директор признал, что в случившемся есть и их вина, но дети на экскурсиях обычно ведут себя плохо и не слушаются.
Родители школьницы готовят обращение в Следственный комитет и считают, что экскурсия была проведена в небезопасных условиях.