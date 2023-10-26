Доходы бюджета в Свердловской области составят 407 млрд в 2024 году

Posted Вчера, 15:04
Published Вчера, 15:04
Modified Вчера, 15:04
Updated Вчера, 15:04
Так, в будущем году уровень областных доходов составит 407 миллиардов рублей, а расходов — 423 миллиарда, рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.
По словам врио губернатора региона Алексея Шмыкова, в 2026 году доходы бюджета возрастут до 470 миллиардов. При этом 62% расходов бюджета пойдет в соцсферу. Это около 263 миллиардов рублей.
На сферу свердловского здравоохранения направят более 39 миллиардов, на культуру — 4,4 миллиарда, а на спорт — 5,3 миллиарда.
После согласования министров проект бюджета будет отправлен в свердловское Заксобрание.
Напомним, администрация Нижнего Тагила рассчитывает на добавку бюджета в сумме 12,2 миллиарда. В 2024 году власти города будут доказывать Минфину приоритетность работ, на которые направят выделенные деньги.