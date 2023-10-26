tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 15:04

Published Вчера, 15:04

Modified Вчера, 15:04

Updated Вчера, 15:04

В кабмине согласовали бюджет Свердловской области на 2024 год

Доходы бюджета в Свердловской области составят 407 млрд в 2024 году

26 октября 2023, 15:04
Фото: Midjourney

В кабмине согласовали бюджет Свердловской области на 2024 год

Во время заседания властей Свердловской области чиновники утвердили проект регионального бюджета на 2024 год. Заседание прошло 26 октября 2023 года.

Так, в будущем году уровень областных доходов составит 407 миллиардов рублей, а расходов — 423 миллиарда, рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.

По словам врио губернатора региона Алексея Шмыкова, в 2026 году доходы бюджета возрастут до 470 миллиардов. При этом 62% расходов бюджета пойдет в соцсферу. Это около 263 миллиардов рублей.

На сферу свердловского здравоохранения направят более 39 миллиардов, на культуру — 4,4 миллиарда, а на спорт — 5,3 миллиарда.

После согласования министров проект бюджета будет отправлен в свердловское Заксобрание.

Напомним, администрация Нижнего Тагила рассчитывает на добавку бюджета в сумме 12,2 миллиарда. В 2024 году власти города будут доказывать Минфину приоритетность работ, на которые направят выделенные деньги.

Власти Нижнего Тагила изыскивают дополнительные 12,2 млрд рублей в бюджет
Узнать подробнее
Читайте также:
На Урале увеличилось количество бюджетных мест для студентов-медиковЗдравоохранение, культура, туризм: какие нацпроекты будут реализованы в Нижнем ТагилеСредняя зарплата в Нижнем Тагиле выросла до 60 тысяч рублей
#Экономика#Спорт#Культура#Свердловская область#Деньги#Чиновники#Бюджет#Здравоохранение#Расходы#Доходы#Социальная сфера#Областной бюджет#Бюджет области#Министры#Елизавета Зиборова#Согласование
Подпишитесь
Цены растут, водителей мало: что происходит с такси в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:04
Хозяйка в больнице: по решению суда из приюта в квартире тагильчанки вывезли 35 собак
Вчера, 13:25
Жертва требует реальный срок: виновник пьяного ДТП в Нижнем Тагиле все еще на свободе
25 октября, 16:08
Безналичная оплата проезда появилась в автобусах Нижнего Тагила. Пока не во всех
25 октября, 10:57
УК не смотрят прогноз погоды? Тагильчане массово жалуются на гололед во дворах
25 октября, 09:04
Полицейских из Нижнего Тагила, в машине которых скончался человек, выпустили из СИЗО
Вчера, 09:49