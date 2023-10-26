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Posted Вчера, 16:27

Published Вчера, 16:27

Modified Вчера, 16:27

Updated Вчера, 16:27

Из-за столкновения грузовиков на трассе Пермь — Екатеринбург ограничено движение

Два грузовика столкнулись на трассе Пермь — Екатеринбург

26 октября 2023, 16:27
Фото: ГИБДД по Свердловской области

Из-за столкновения грузовиков на трассе Пермь — Екатеринбург ограничено движение

На автодороге Пермь — Екатеринбург между собой столкнулись две грузовые машины. ДТП произошло 26 октября 2023 года.

На месте дорожной аварии работают автоинспекторы. Подробности инцидента сейчас выясняются, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

В связи со случившимся происшествием транспортное движение на данном дорожном участие временно ограничено.

Напомним, 21 октября 2023 года на автодороге Пермь — Екатеринбург мужчина, сидевший за рулем машины Mercedes с полуприцепом, спровоцировал массовое ДТП, в котором столкнулись всего четыре грузовика.

В аварии пострадал водитель Mercedes. После осмотра медиков мужчину отпустили домой. Известно, что в момент ЧП он был трезв.

Четыре грузовика столкнулись на трассе Пермь — Екатеринбург
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