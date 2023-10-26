Два грузовика столкнулись на трассе Пермь — Екатеринбург

Posted Вчера, 16:27
Published Вчера, 16:27
Modified Вчера, 16:27
Updated Вчера, 16:27
На месте дорожной аварии работают автоинспекторы. Подробности инцидента сейчас выясняются, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
В связи со случившимся происшествием транспортное движение на данном дорожном участие временно ограничено.
Напомним, 21 октября 2023 года на автодороге Пермь — Екатеринбург мужчина, сидевший за рулем машины Mercedes с полуприцепом, спровоцировал массовое ДТП, в котором столкнулись всего четыре грузовика.
В аварии пострадал водитель Mercedes. После осмотра медиков мужчину отпустили домой. Известно, что в момент ЧП он был трезв.