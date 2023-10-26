Хозяйка в больнице: по решению суда из приюта в квартире тагильчанки вывезли 35 собак

Posted Вчера, 13:25
Published Вчера, 13:25
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
В прошлую пятницу вывезли из квартиры 27 собак, хотя суду она заявляла о 8 собаках. пару дней спустя забрали оставшихся 6. Вчера впервые за долгое время у нас никто не лаял за стеной. Только вот мы до сих пор опасаемся, что как только соседка поправится и вернется домой, то снова начнет их тащить. Но мы все же надеемся хотя бы на исполнение решения суда. И будем его исполнение контролировать, — поделилась с редакцией TagilCity.ru Юлия, жительница дома.
Кто именно увез собак и куда, точно неизвестно, но, судя по всему, ситуацию взял в свои руки сын Софьи Закировой — Дмитрий. У себя на странице в соцсетях молодой человек разместил объявление о поиске нового дома для четвероногих беспризорников. Вот что пишет сам Дмитрий:
Мама попала в больницу. Сейчас в реанимации. Было 2 операции. Состояние стабильно тяжёлое. Она волонтер. Берёт собак на передержку. Есть много щенков 1-3 месяца. Кроме щенков ещё штук 8 подростков. Примерно около года. Может меньше, не разбираюсь. Нужна помощь с собаками. Сейчас помогают волонтёры с едой. Главное это найти дом собакам, так как я их держать не могу у себя. В Тагиле не живу. Есть ли ответственные люди, которые могут заняться собаками? Можем привести в любой город Свердловской области, — пишет у себя на странице Дмитрий, сын Софьи Закировой.
Кроме Дмитрия судьбой щенят озадачились и другие люди. Одни волонтеры выкладывают у себя на стене посты с призывом взять в добрые руки бездомных собак. А кто-то специально создал отдельную группу ради помощи спасенных щенков.
Это сообщество создано для помощи щенкам. Софьи Закировой. Оказалось, что Софья спасла много собак, но за таким количеством нужен определенный уход. Поэтому сейчас малыши переехали в более удобное и подходящее место, где у них есть вольеры в тепле. Но щенки растут быстро, и скоро они физически не будут помещаться. Им нужно гулять, двигаться. Нужна помощь, — пишут волонтеры в первом посте сообщества «Помоги найти дом».
Сам Дмитрий на вопросы редакции TagilCity.ru о том, куда увезли животных и в каком состоянии находится Софья, отвечает сдержанно.
С мамой все хорошо, поправляется, а животные в уютном месте, — рассказывает Дмитрий.
Напомним, что 3 октября 2023 года Ленинский районный суд Нижнего Тагила постановил убрать животных из квартиры Софьи Закировой. Также суд запретил Закировой впредь держать в квартире более 3 животных.