Хозяйка в больнице: по решению суда из приюта в квартире тагильчанки вывезли 35 собак

Кто именно увез собак и куда, точно неизвестно, но, судя по всему, ситуацию взял в свои руки сын Софьи Закировой — Дмитрий. У себя на странице в соцсетях молодой человек разместил объявление о поиске нового дома для четвероногих беспризорников. Вот что пишет сам Дмитрий: