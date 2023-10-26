«Идите задом»: как нейтрализовать действие плохих примет

Возвращаться за забытой вещью также несет с собой негативные последствия. Когда вы вернулись домой, стоит скорчить рожицу или показать фигу в зеркало, чтобы обойти неприятности стороной. Если вы видите паука в доме, который ползет вниз, это предвещает неприятности, а если он ползет вверх, то удачу. Закрывать рот при зевании — это не только хорошие манеры, но и способ защититься от негатива, который может проникнуть через открытый рот. Верить или нет — каждому решать самостоятельно, но следует относиться с уважением к опыту наших предков, заключила собеседница.