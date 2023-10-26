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Posted Вчера, 11:18

Published Вчера, 11:18

Modified Вчера, 17:01

Updated Вчера, 17:01

«Идите задом»: как нейтрализовать действие плохих примет

«Идите задом»: как нейтрализовать действие плохих примет

26 октября 2023, 11:18
Фото: 1MI
Опыт предков в наши дни кажется неуместным, особенно когда дело идет о приметах. Однако и в наше время эти знания могут облегчить жизнь, если правильно применять их на практике.

В течение многих лет люди усердно изучали окружающий мир и накопили огромный опыт, который мы можем увидеть в виде традиций и примет. Кто-то может смеяться над этими суевериями, но даже скептики в конце концов убеждаются, что перед чередой неудач обязательно появляется какой-то знак.

Ясновидящая Инесса Алиева рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о различных приметах, которые предупреждают о возможных проблемах. По ее словам, таких примет очень много, и все они имеют более глубокий смысл.

Одной из самых известных примет является черный кот, перебегающий дорогу. Эта примета действительно работает и предупреждает о неудачах. Однако есть способ нейтрализовать действие черных кошек — достаточно пройти через место, где они пересекли дорогу, и идти задом, держась за пуговицу. То же самое можно сделать, если вам перешли дорогу с пустым ведром, так как и это считается плохой приметой.

Еще одна примета заключается в том, что если вы надели вещь наизнанку, то ждите конфликтов и возможных драк. Если вы рассыпали соль, то готовьтесь к ссорам. Однако последнюю примету можно перебить — достаточно насыпать сахар или положить конфету на рассыпанную соль и подождать несколько минут.

Также стоит помнить, что нельзя выбрасывать хлеб. Этому продукту всегда относились с любовью и уважением. Если вы случайно уронили кусочек хлеба, то его нужно бережно поднять и отдать птицам. Разбитое зеркало предвещает неприятности, конфликты и ссоры. Если зеркало разбилось, следует положить его в черный мешок и выбросить без того, чтобы смотреть на осколки.

Если у вас лопнуло колесо, лучше отложить поездку, чтобы избежать проблем на дороге. Если ворона каркает около вашего окна, это предупреждает о возможных неприятностях. Ее можно либо прогнать, либо прочитать молитву.

Если собака вдруг начинает выть, особенно взывая к помощи, это может быть признаком смерти. Раньше, чтобы отгонять смерть, в гроб клали топор, чтобы она не пришла больше ни за кем, рассказала ясновидящая.

Возвращаться за забытой вещью также несет с собой негативные последствия. Когда вы вернулись домой, стоит скорчить рожицу или показать фигу в зеркало, чтобы обойти неприятности стороной. Если вы видите паука в доме, который ползет вниз, это предвещает неприятности, а если он ползет вверх, то удачу. Закрывать рот при зевании — это не только хорошие манеры, но и способ защититься от негатива, который может проникнуть через открытый рот. Верить или нет — каждому решать самостоятельно, но следует относиться с уважением к опыту наших предков, заключила собеседница.

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