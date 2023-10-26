«Идите задом»: как нейтрализовать действие плохих примет

Posted Вчера, 11:18
Published Вчера, 11:18
Modified Вчера, 17:01
Updated Вчера, 17:01
В течение многих лет люди усердно изучали окружающий мир и накопили огромный опыт, который мы можем увидеть в виде традиций и примет. Кто-то может смеяться над этими суевериями, но даже скептики в конце концов убеждаются, что перед чередой неудач обязательно появляется какой-то знак.
Ясновидящая Инесса Алиева рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о различных приметах, которые предупреждают о возможных проблемах. По ее словам, таких примет очень много, и все они имеют более глубокий смысл.
Одной из самых известных примет является черный кот, перебегающий дорогу. Эта примета действительно работает и предупреждает о неудачах. Однако есть способ нейтрализовать действие черных кошек — достаточно пройти через место, где они пересекли дорогу, и идти задом, держась за пуговицу. То же самое можно сделать, если вам перешли дорогу с пустым ведром, так как и это считается плохой приметой.
Еще одна примета заключается в том, что если вы надели вещь наизнанку, то ждите конфликтов и возможных драк. Если вы рассыпали соль, то готовьтесь к ссорам. Однако последнюю примету можно перебить — достаточно насыпать сахар или положить конфету на рассыпанную соль и подождать несколько минут.
Также стоит помнить, что нельзя выбрасывать хлеб. Этому продукту всегда относились с любовью и уважением. Если вы случайно уронили кусочек хлеба, то его нужно бережно поднять и отдать птицам. Разбитое зеркало предвещает неприятности, конфликты и ссоры. Если зеркало разбилось, следует положить его в черный мешок и выбросить без того, чтобы смотреть на осколки.
Если у вас лопнуло колесо, лучше отложить поездку, чтобы избежать проблем на дороге. Если ворона каркает около вашего окна, это предупреждает о возможных неприятностях. Ее можно либо прогнать, либо прочитать молитву.
Если собака вдруг начинает выть, особенно взывая к помощи, это может быть признаком смерти. Раньше, чтобы отгонять смерть, в гроб клали топор, чтобы она не пришла больше ни за кем, рассказала ясновидящая.
Возвращаться за забытой вещью также несет с собой негативные последствия. Когда вы вернулись домой, стоит скорчить рожицу или показать фигу в зеркало, чтобы обойти неприятности стороной. Если вы видите паука в доме, который ползет вниз, это предвещает неприятности, а если он ползет вверх, то удачу. Закрывать рот при зевании — это не только хорошие манеры, но и способ защититься от негатива, который может проникнуть через открытый рот. Верить или нет — каждому решать самостоятельно, но следует относиться с уважением к опыту наших предков, заключила собеседница.