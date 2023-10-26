Известный шеф-повар Максим Абсабиров умер в Екатеринбурге после аппендицита

По словам сестры, еще один день мужчина ждал повторной операции. Оказалось, что у него после первой лапароскопии разошлись швы. Новую операцию также делали проколами. Уже в субботу при посещении брата девушка заметила, что у него серый цвет лица и его трясет. На следующий день мама заметила, что на левом боку у ее сына темно-багровые пятна. При этом, по словам сестры, врач заявил, что такое бывает.