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Posted Вчера, 10:14

Published Вчера, 10:14

Modified Вчера, 10:16

Updated Вчера, 10:16

Известный шеф-повар умер в Екатеринбурге после аппендицита

Известный шеф-повар Максим Абсабиров умер в Екатеринбурге после аппендицита

26 октября 2023, 10:14
Фото: Максим Абсабиров

Известный шеф-повар умер в Екатеринбурге после аппендицита

Известному шеф-повару Максиму Абсабирову стало плохо еще 30 августа. У него заболел живот. Родные вызвали скорую помощь. В результате мужчина попал в больницу №40, но обратно не вышел.

Привезли Максима в больницу вечером. Его обследовали и выяснили, что дело в аппендиците. Уже ближе к ночи была проведена первая операция. Она делалась методом лапароскопии. Молодого человека перевели в обычную палату, но боли вернулись на следующий день, рассказала сестра скончавшегося.

По ее словам, медперсонал говорил, что это послеоперационное восстановление и надо потерпеть. Но боли не проходили в местах проколов. При этом 1 сентября на перевязке медперсонал проигнорировал скопление экссудата в ране, а оба дня у Максима была температура.

По словам сестры, еще один день мужчина ждал повторной операции. Оказалось, что у него после первой лапароскопии разошлись швы. Новую операцию также делали проколами. Уже в субботу при посещении брата девушка заметила, что у него серый цвет лица и его трясет. На следующий день мама заметила, что на левом боку у ее сына темно-багровые пятна. При этом, по словам сестры, врач заявил, что такое бывает.

4 сентября семье позвонили и сообщили, что у Максима случился септический шок и у него почти отказали сердце, печень и почки. Врачи подключили его к ИВЛ и ежедневно под наркозом делали перевязки.

К середине месяца мужчина пришел в сознание. Врачи обнадеживали, что ухудшений нет и выздоровление возможно. Они также сообщали семье, что Максим работает с реабилитологами и восстанавливается.

Только 30 сентября супруга Максима Оксана смогла попасть к нему в больницу. Он лежал на кушетке в повязках, которые закрывали почти все лицо. Накануне врачи сказали о резком ухудшении. Они заявили, что организм не справился и полиорганная недостаточность вернулась. Его направили на гемодиализ, у него поднялась температура выше 41 градуса и 1 октября он скончался.

По словам сестры, хоронили брата в закрытом гробу, так как загримировать его не смогли. Девушка уверена, что в произошедшем виноваты именно врачи, которые тянули с операциями и не реагировали на состояние пациента, пишет Е1.

В справке о смерти говорится, что причинами смерти стали септический шок, сепсис, целлюлит туловища и острый аппендицит. Сестра Максима обратилась в Следственный комитет с заявлением.

Напомним, 20 октября стало известно об одном из случаев в Краснотурьинской больнице. В приемном покое скончался мужчина. По заверениям медиков, он был пьян, а его смерть обнаружили случайно.

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