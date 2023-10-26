Как избавиться от алкогольной зависимости

Posted Вчера, 08:11
Published Вчера, 08:11
Modified Вчера, 08:13
Updated Вчера, 08:13
Большинство людей даже не замечают, как становятся зависимыми от спиртного. На первой стадии зависимость от алкоголя бывает психологической, а на последней — уже и физической, пишет «Спорт-экспресс».
На последней стадии без помощи медиков не обойтись. Человеку необходимы уколы, капельницы, а также работа с психологом. Алкоголиками можно считать людей, которые выпивают чаще двух раз в неделю.
Сильнее всего страдает мозг. При злоупотреблении спиртным происходит отмирание клеток мозга, они почти не способны восстанавливаться. Может возникать дезориентация, потеря памяти, депрессия.
Мышечная ткань деградирует из-за понижения концентрации тестостерона. Происходит обезвоживание организма.
Печень быстро восстанавливается после приема алкоголя, поэтому страдает меньше, чем другие органы. Но для полной регенерации необходимо правильное питание и баланс жидкости организме.
Почки восстанавливаются в течение нескольких недель. Для этого необходим активный образ жизни. Тем не менее, алкоголь пагубно влияет и на них.
Пищеварительная система сильно страдает — появляются диарея, изжога, вздутие живота.
Алкоголь расшатывает нервы. У человека может появиться нервозность, раздражение и неадекватное восприятие реальности.
Отмечается, что организм имеет много ресурсов к восстановлению. Однако регенерация от зависимости — сложный процесс. Для восстановления, в целом, необходим год. Влиять на этот процесс могут хронические болезни, вес человека и другие факторы.
Как правило, это непростой шаг. Помочь человеку сделать его могут психологи. Есть важное правило — необходимо твердо решить, что отказываешься от спиртного раз и навсегда.
Далее нужно придерживаться советов:
Алкоголь содержит множество калорий. Поэтому употребление спиртосодержащих напитков не способствует похудению. Кроме того, любой алкоголь поднимет аппетит, что приводит к перееданию.
А спорт и алкоголь категорически несовместимы. Ни в коем случае нельзя заниматься фитнесом сразу или на следующий день после принятия алкоголя. Это крайне отрицательно отразится на работе сердца.
Если же занятие происходит после одного бокала сухого вина один-два раза в неделю, то заниматься спортом не запрещено. При этом не стоит забывать, что спиртное влечет откат физической формы.