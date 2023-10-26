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Posted Вчера, 08:11

Published Вчера, 08:11

Modified Вчера, 08:13

Updated Вчера, 08:13

Как избавиться от алкогольной зависимости

Как избавиться от алкогольной зависимости

26 октября 2023, 08:11
Фото: 1MI
Специалисты рассказали, как можно избавиться от алкогольной зависимости. Отмечается, что алкоголизм — самая распространенная зависимость в мире.

Большинство людей даже не замечают, как становятся зависимыми от спиртного. На первой стадии зависимость от алкоголя бывает психологической, а на последней — уже и физической, пишет «Спорт-экспресс».

На последней стадии без помощи медиков не обойтись. Человеку необходимы уколы, капельницы, а также работа с психологом. Алкоголиками можно считать людей, которые выпивают чаще двух раз в неделю.

Симптомы первой стадии:

  • способность выпивать больше спиртного, не пьянея (по сравнению с другими);
  • снижение самоконтроля;
  • провалы в памяти;
  • регулярное похмелье;
  • дискомфорт без привычной дозы, раздражительность;
  • алкоголь постепенно вытесняет все остальное — учебу, работу, семью.

На что влияет алкоголь

Сильнее всего страдает мозг. При злоупотреблении спиртным происходит отмирание клеток мозга, они почти не способны восстанавливаться. Может возникать дезориентация, потеря памяти, депрессия.

Мышечная ткань деградирует из-за понижения концентрации тестостерона. Происходит обезвоживание организма.

Печень быстро восстанавливается после приема алкоголя, поэтому страдает меньше, чем другие органы. Но для полной регенерации необходимо правильное питание и баланс жидкости организме.

Почки восстанавливаются в течение нескольких недель. Для этого необходим активный образ жизни. Тем не менее, алкоголь пагубно влияет и на них.

Пищеварительная система сильно страдает — появляются диарея, изжога, вздутие живота.

Алкоголь расшатывает нервы. У человека может появиться нервозность, раздражение и неадекватное восприятие реальности.

Отмечается, что организм имеет много ресурсов к восстановлению. Однако регенерация от зависимости — сложный процесс. Для восстановления, в целом, необходим год. Влиять на этот процесс могут хронические болезни, вес человека и другие факторы.

Как избавиться от алкоголизма

Как правило, это непростой шаг. Помочь человеку сделать его могут психологи. Есть важное правило — необходимо твердо решить, что отказываешься от спиртного раз и навсегда.

Далее нужно придерживаться советов:

  • пить больше жидкости;
  • правильно питаться;
  • вести активный образ жизни;
  • принимать сорбенты и мочегонные средства.

Алкоголь и похудение

Алкоголь содержит множество калорий. Поэтому употребление спиртосодержащих напитков не способствует похудению. Кроме того, любой алкоголь поднимет аппетит, что приводит к перееданию.

Алкоголь и спорт

А спорт и алкоголь категорически несовместимы. Ни в коем случае нельзя заниматься фитнесом сразу или на следующий день после принятия алкоголя. Это крайне отрицательно отразится на работе сердца.

Если же занятие происходит после одного бокала сухого вина один-два раза в неделю, то заниматься спортом не запрещено. При этом не стоит забывать, что спиртное влечет откат физической формы.

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