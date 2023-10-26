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Published Вчера, 02:30

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Массовые жалобы на гололед в Нижнем Тагиле и о том, как подполковник ГАИшника покусал

Массовые жалобы на гололед в Нижнем Тагиле и о том, как подполковник ГАИшника покусал

26 октября 2023, 02:30
Фото: Midjourney
В Нижнем Тагила массово жалуются на гололед. Жертва пьяного ДТП требует справедливости. Когда в автобусах Тагила появится безнал, как себя чувствует чуть не погибшая из-за лифта женщина и кого укусил подполковник: самое важное, что произошло 25 октября в Нижнем Тагиле и не только.

Никакой посыпки у подъездов: тагильчане массово жалуются на бездействие управляющих компаний в гололед. Вышедшие утром на работу жители города были неприятно удивлены, что тротуары во дворах никто не обработал ото льда. Напомним, что в минувшие выходные городские подрядчики уже выезжали обрабатывать дороги Нижнего Тагила.

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Светлана Белькова, пострадавшая в пьяном ДТП, возмущена, что по приговору суда виновник пьяной аварии будет лишь отрабатывать 420 обязательных часов. При этом выяснилось, что Антон Кудрявцев, а именно он был за рулем в момент столкновения, уже не раз попадал в поле зрения представителей власти за езду в нетрезвом виде.

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В автобусах №1 и №14 появилось оборудование для безналичной оплаты. Подрядчиком является ООО «ТЕХНОКОМ». На данный момент оборудование тестируется. А с 1 января 2024 года эти устройства будут установлены уже для постоянной работы во всех автобусах, которые обслуживает ООО «ТЕХНОКОМ».

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Екатерина Булыгина, которую зажало лифтом, прошла через три операции. На данный момент девушка находится под наблюдением врачей, проходя лечение в Демидовской больнице.

Стали известны подробности состояния зажатой лифтом жительницы Нижнего Тагила
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В Екатеринбурге произошел необычный дорожный конфликт между подполковником полиции Еленой П. и автоинспектором. Девушка в высоком полицейском звании укусила сотрудника ГАИ, перед этим оскорбив его за то, что тот остановил такси.

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