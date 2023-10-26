Массовые жалобы на гололед в Нижнем Тагиле и о том, как подполковник ГАИшника покусал

Posted Вчера, 02:30
Published Вчера, 02:30
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Updated Вчера, 02:32
Никакой посыпки у подъездов: тагильчане массово жалуются на бездействие управляющих компаний в гололед. Вышедшие утром на работу жители города были неприятно удивлены, что тротуары во дворах никто не обработал ото льда. Напомним, что в минувшие выходные городские подрядчики уже выезжали обрабатывать дороги Нижнего Тагила.
Светлана Белькова, пострадавшая в пьяном ДТП, возмущена, что по приговору суда виновник пьяной аварии будет лишь отрабатывать 420 обязательных часов. При этом выяснилось, что Антон Кудрявцев, а именно он был за рулем в момент столкновения, уже не раз попадал в поле зрения представителей власти за езду в нетрезвом виде.
В автобусах №1 и №14 появилось оборудование для безналичной оплаты. Подрядчиком является ООО «ТЕХНОКОМ». На данный момент оборудование тестируется. А с 1 января 2024 года эти устройства будут установлены уже для постоянной работы во всех автобусах, которые обслуживает ООО «ТЕХНОКОМ».
Екатерина Булыгина, которую зажало лифтом, прошла через три операции. На данный момент девушка находится под наблюдением врачей, проходя лечение в Демидовской больнице.
В Екатеринбурге произошел необычный дорожный конфликт между подполковником полиции Еленой П. и автоинспектором. Девушка в высоком полицейском звании укусила сотрудника ГАИ, перед этим оскорбив его за то, что тот остановил такси.