Массовые жалобы на гололед в Нижнем Тагиле и о том, как подполковник ГАИшника покусал

Светлана Белькова, пострадавшая в пьяном ДТП, возмущена, что по приговору суда виновник пьяной аварии будет лишь отрабатывать 420 обязательных часов. При этом выяснилось, что Антон Кудрявцев, а именно он был за рулем в момент столкновения, уже не раз попадал в поле зрения представителей власти за езду в нетрезвом виде.