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Posted Вчера, 07:03

Published Вчера, 07:03

Modified Вчера, 07:05

Updated Вчера, 07:05

Отдых в Екатеринбурге в 2023 году: история, достопримечательности, культурная жизнь

Отдых в Екатеринбурге в 2023 году: история, достопримечательности, культурная жизнь

26 октября 2023, 07:03
Фото: putevka.com
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Екатеринбург — один из крупнейших городов России, административный, экономический и культурный центр Уральского федерального округа. В 2023 году он отметил свое 300-летие.

За прошедшие столетия город претерпел колоссальную трансформацию — из небольшого заводского поселка он превратился в многомиллионный уральский мегаполис.

Современный облик Екатеринбурга с его небоскребами, торговыми центрами, развитой инфраструктурой сильно отличается от провинциального уездного города конца XIX — начала XX века. Но в то же время Екатеринбург бережно хранит свою историю и культурное наследие.

Бронируя размещение в гостиницах и отелях Екатеринбурга на сайте putevka.com/hotels/russia/ekaterinburg, обязательно обращайте внимание на месторасположение, наличие необходимых удобств и сервиса. Желательно выбрать отель в центре города или недалеко от ключевых достопримечательностей. Это позволит существенно сэкономить время на перемещения.

Достопримечательности Екатеринбурга

Екатеринбург обладает обширным списком достопримечательностей, которые привлекают туристов со всей России и из-за рубежа.

Одной из самых узнаваемых является памятник клавиатуре. Этот необычный арт-объект, выполненный в виде огромных бетонных клавиш, установлен на одной из центральных улиц. Мнения горожан и туристов о памятнике расходятся. Одни считают его избитой постмодернистской иронией, другие — остроумным символом информационной эры.

О том, что Екатеринбург — столица Урала — напоминает музей камнерезного и ювелирного искусства. В его экспозиции представлены тысячи образцов драгоценных камней, найденных на Урале, а также изделия из камня, выполненные уральскими мастерами. Особенно интересна коллекция предметов из малахита, уральского самоцвета.

Любопытен музей А. С. Попова — изобретателя радио, жизнь и работа которого тесно связаны с Екатеринбургом. В музее воссоздан рабочий кабинет Попова, экспонируются его изобретения, в том числе один из первых в мире радиоприемников.

Отличный вид на город открывается со смотровой площадки небоскреба «Высоцкий» — одного из самых узнаваемых зданий Екатеринбурга. С высоты птичьего полета видны основные достопримечательности, а в ясную погоду можно разглядеть даже отдаленные районы и пригороды.

Погрузиться в атмосферу литературного Екатеринбурга XIX века можно в Литературном квартале. Этот музей под открытым небом воссоздает облик старого Екатеринбурга. Здесь расположены музеи известных писателей-уральцев: П. П. Бажова, Д. Н. Мамина-Сибиряка. Регулярно проходят тематические экскурсии и литературные чтения.

Природные достопримечательности

Окрестности Екатеринбурга также богаты природными объектами, представляющими интерес для туристов и жителей города.

Одним из самых знаменитых являются Шарташские каменные палатки. Это своеобразные скальные останцы, сформировавшиеся в результате выветривания породы. Высота палаток достигает 25 метров. Они имеют причудливые формы и производят сильное впечатление на зрителей. Возраст палаток оценивается более чем в 300 миллионов лет.

Каменные палатки расположены на берегу озера Шарташ — еще одной живописной природной достопримечательности этих мест. Озеро и его окрестности — излюбленное место отдыха горожан.

Архитектурные достопримечательности

В Екатеринбурге есть немало примечательных объектов архитектуры, которые формируют неповторимый облик города.

Одним из узнаваемых символов конструктивизма является Белая башня — бывшее здание водонапорной станции, построенное в 1920-х годах. Белая башня находится на территории исторического района Уралмаш и является его визитной карточкой.

Современная архитектура города представлена такими объектами, как башня «Исеть» — одно из самых высоких зданий Екатеринбурга, выполненное в футуристическом стиле с остеклением фасада. На верхних этажах башни расположены обзорные площадки и развлекательные заведения.

Культурная жизнь

Екатеринбург — не только промышленный, но и культурный центр Урала. В городе работает множество музеев, театров, концертных площадок.

Среди ведущих театров — Свердловский академический театр драмы, Свердловский театр музыкальной комедии, Коляда-театр.

Проводятся такие известные фестивали, как «Старый Новый Рок», Jazz May и другие.

Художественную жизнь города представляют Музей изобразительных искусств, Выставочный зал Союза художников, Музей современного искусства PERMM.

Для любителей активного отдыха в Екатеринбурге действуют десятки тематических сообществ и клубов по интересам — танцевальных, спортивных, фотографических и других.

Таким образом, Екатеринбург предлагает огромный выбор возможностей для отдыха, развлечений и знакомства с богатой историей и культурой Урала. 300-летний юбилей — отличный повод совершить увлекательное путешествие в столицу Урала.

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