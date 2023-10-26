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Posted Вчера, 05:14

Published Вчера, 05:14

Modified Вчера, 05:15

Updated Вчера, 05:15

В аэропорту Шереметьево пассажиры не могут улететь в Екатеринбург

Пассажиры устроили скандал в Шереметьево из-за задержки рейса в Екатеринбург

26 октября 2023, 05:14
Фото: Midjourney

В аэропорту Шереметьево пассажиры не могут улететь в Екатеринбург

Пассажиры авиарейса Москва — Екатеринбург компании «Смартавиа» возмущаются из-за того, что вылет несколько раз переносили. Рейс задерживается на шесть часов.

Самолет должен был улететь в уральскую столицу в два часа ночи 26 октября 2023 года. Однако рейс перенесли на семь часов утра, а потом на 11 часов. При этом причины задержки до сих пор неизвестны, пишет Е1.

В связи с откладыванием вылета некоторые пассажиры устроили скандал в аэропорту. Сейчас они ждут представителя авиакомпании.

Напомним, авиарейс компании «Аэрофлот» Стамбул — Екатеринбург задержали на 8,5 часов. Пассажиры должны были прилететь в Кольцово вечером 22 октября 2023 года, однако в связи с задержкой лайнер приземлился в аэропорту ранним утром 23 октября.

Туристы из Екатеринбурга более восьми часов не могли улететь из Стамбула
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