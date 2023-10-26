Пассажиры устроили скандал в Шереметьево из-за задержки рейса в Екатеринбург

Posted Вчера, 05:14
Published Вчера, 05:14
Modified Вчера, 05:15
Updated Вчера, 05:15
Самолет должен был улететь в уральскую столицу в два часа ночи 26 октября 2023 года. Однако рейс перенесли на семь часов утра, а потом на 11 часов. При этом причины задержки до сих пор неизвестны, пишет Е1.
В связи с откладыванием вылета некоторые пассажиры устроили скандал в аэропорту. Сейчас они ждут представителя авиакомпании.
Напомним, авиарейс компании «Аэрофлот» Стамбул — Екатеринбург задержали на 8,5 часов. Пассажиры должны были прилететь в Кольцово вечером 22 октября 2023 года, однако в связи с задержкой лайнер приземлился в аэропорту ранним утром 23 октября.