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Published Вчера, 05:47

Modified Вчера, 05:47

Updated Вчера, 05:47

Женщина в Екатеринбурге отдала мошенникам 1,5 миллиона рублей

Педагог в Екатеринбурге отдала 1,5 млн аферистам. Ранее ей угрожали родители ученицы

26 октября 2023, 05:47
Фото: 1MI

Женщина в Екатеринбурге отдала мошенникам 1,5 миллиона рублей

50-летняя учительница из Екатеринбурга перевела мошенникам 1,5 миллиона рублей. Женщина поверила им, так как ей накануне угрожали родители одной из ее учениц.

Екатеринбурженке пришло сообщение в мессенджере якобы от директора другого школьного учреждения. Неизвестный сообщил, что ей позвонят из ФСБ. Педагог, прочитав сообщение, испугалась, так как у нее есть сложная ученица, с которой случаются конфликты, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

За пару дней до объявившихся злоумышленников учительница во время школьного собрания уговаривала родителей девочки перевести ее в другую школу — ту, директор которой позже якобы написала потерпевшей о сотруднике ФСБ. Родители заявили ей, что записали ее слова на диктофон.

Однако мошенники принялись рассказывать женщине о «безопасных счетах», на которые ей нужно перевести деньги. Все указания она выполнила. Вечером, когда она рассказала о случившемся мужу, поняла, что ее обманули. После этого екатеринбурженка обратилась в полицию.

Напомним, в Екатеринбурге сотрудница гимназии перевела злоумышленникам более миллиона рублей, оформив автокредит под залог своей машины.

Учительница из Екатеринбурга по указке мошенников оформила кредит под залог машины
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