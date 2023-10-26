Педагог в Екатеринбурге отдала 1,5 млн аферистам. Ранее ей угрожали родители ученицы

Posted Вчера, 05:47
Published Вчера, 05:47
Modified Вчера, 05:47
Updated Вчера, 05:47
Екатеринбурженке пришло сообщение в мессенджере якобы от директора другого школьного учреждения. Неизвестный сообщил, что ей позвонят из ФСБ. Педагог, прочитав сообщение, испугалась, так как у нее есть сложная ученица, с которой случаются конфликты, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
За пару дней до объявившихся злоумышленников учительница во время школьного собрания уговаривала родителей девочки перевести ее в другую школу — ту, директор которой позже якобы написала потерпевшей о сотруднике ФСБ. Родители заявили ей, что записали ее слова на диктофон.
Однако мошенники принялись рассказывать женщине о «безопасных счетах», на которые ей нужно перевести деньги. Все указания она выполнила. Вечером, когда она рассказала о случившемся мужу, поняла, что ее обманули. После этого екатеринбурженка обратилась в полицию.
Напомним, в Екатеринбурге сотрудница гимназии перевела злоумышленникам более миллиона рублей, оформив автокредит под залог своей машины.