Педагог в Екатеринбурге отдала 1,5 млн аферистам. Ранее ей угрожали родители ученицы

Однако мошенники принялись рассказывать женщине о «безопасных счетах», на которые ей нужно перевести деньги. Все указания она выполнила. Вечером, когда она рассказала о случившемся мужу, поняла, что ее обманули. После этого екатеринбурженка обратилась в полицию.