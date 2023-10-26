tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 09:49

Published Вчера, 09:49

Modified Вчера, 09:51

Updated Вчера, 09:51

В Нижнем Тагиле смягчили меру пресечения полицейским после смерти человека

Полицейских из Нижнего Тагила, в машине которых скончался человек, выпустили из СИЗО

26 октября 2023, 09:49
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле смягчили меру пресечения полицейским после смерти человека

Полицейским из Нижнего Тагила, в машине которых скончался мужчина, смягчили меру пресечения.

Сделал это Дзержинский районный суд Нижнего Тагила 25 октября. Речь идет о лейтенанте Максиме Онучине и сержанте Павле Горшкове. Их будут судить за то, что в их автозаке скончался мужчина, которого они задержали.

Полицейские уже провели в СИЗО более 8 месяцев, теперь их отправили под домашний арест. Судья считает, что расследование подходит к концу, поэтому обвиняемые уже не смогут повлиять на ход дела, сообщили «Все новости».

Напомним, что полицейские задержали тагильчанина за шумное поведение на улице. Рядом с мужчиной в момент задержания находилась его жена, которая снимала все на видео. Она рассказала, что ее мужа погрузили в автозак вниз головой, а когда стражи порядка доехали до отделения и открыли машину, то обнаружили там труп.

Полицейский автозак с пятью задержанными перевернулся в ДТП в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
Стали известны имена полицейских из Нижнего Тагила, в машине которых умер мужчинаУмерший в полицейской машине житель Нижнего Тагила собирался уехать на Донбасс
#Происшествия#Нижний Тагил#Суд#Полицейские#Задержание#Расследование#Дебош#Домашний арест#Мера пресечения#Автозак#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Цены растут, водителей мало: что происходит с такси в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:04
Хозяйка в больнице: по решению суда из приюта в квартире тагильчанки вывезли 35 собак
Вчера, 13:25
Жертва требует реальный срок: виновник пьяного ДТП в Нижнем Тагиле все еще на свободе
25 октября, 16:08
Безналичная оплата проезда появилась в автобусах Нижнего Тагила. Пока не во всех
25 октября, 10:57
УК не смотрят прогноз погоды? Тагильчане массово жалуются на гололед во дворах
25 октября, 09:04