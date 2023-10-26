Полицейских из Нижнего Тагила, в машине которых скончался человек, выпустили из СИЗО

Напомним, что полицейские задержали тагильчанина за шумное поведение на улице. Рядом с мужчиной в момент задержания находилась его жена, которая снимала все на видео. Она рассказала, что ее мужа погрузили в автозак вниз головой, а когда стражи порядка доехали до отделения и открыли машину, то обнаружили там труп.