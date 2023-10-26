Полицейских из Нижнего Тагила, в машине которых скончался человек, выпустили из СИЗО

Posted Вчера, 09:49
Published Вчера, 09:49
Modified Вчера, 09:51
Updated Вчера, 09:51
Сделал это Дзержинский районный суд Нижнего Тагила 25 октября. Речь идет о лейтенанте Максиме Онучине и сержанте Павле Горшкове. Их будут судить за то, что в их автозаке скончался мужчина, которого они задержали.
Полицейские уже провели в СИЗО более 8 месяцев, теперь их отправили под домашний арест. Судья считает, что расследование подходит к концу, поэтому обвиняемые уже не смогут повлиять на ход дела, сообщили «Все новости».
Напомним, что полицейские задержали тагильчанина за шумное поведение на улице. Рядом с мужчиной в момент задержания находилась его жена, которая снимала все на видео. Она рассказала, что ее мужа погрузили в автозак вниз головой, а когда стражи порядка доехали до отделения и открыли машину, то обнаружили там труп.