Прибил ноги к доске и поджег: житель Екатеринбурга чуть не убил сожительницу

По данным телеграмм-канала Baza, 32-летняя жительница Екатеринбурга сообщила своему сожителю, что ей надоели скандалы, и она будет жить у мамы. Затем женщина отключила телефон. Однако он выследил ее и отвез на ее машине в гараж. Там мужчина начал избивать жертву.