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Posted Вчера, 12:35

Published Вчера, 12:35

Modified Вчера, 12:49

Updated Вчера, 12:49

Житель Екатеринбурга обвиняется в покушении на убийство с особой жестокостью

Прибил ноги к доске и поджег: житель Екатеринбурга чуть не убил сожительницу

26 октября 2023, 12:35
Фото: 1MI

Житель Екатеринбурга обвиняется в покушении на убийство с особой жестокостью

Обвинение в покушении на убийство предъявлено жителю Екатеринбурга. Сначала он издевался над своей девушкой в гараже, а затем попытался ее увезти в лес, чтобы убить.

По данным телеграмм-канала Baza, 32-летняя жительница Екатеринбурга сообщила своему сожителю, что ей надоели скандалы, и она будет жить у мамы. Затем женщина отключила телефон. Однако он выследил ее и отвез на ее машине в гараж. Там мужчина начал избивать жертву.

Так как она пыталась отбиться ногами, сожитель взял молоток с гвоздями и прибил ступни женщины к доске. Затем он облил ее бензином, но потушил. И заставил выехать в Асбест. По дороге случилось ДТП, поэтому злоумышленник сбежал, а пострадавшей удалось спастись. Позже преступника удалось задержать.

По данному факту Следственный комитет завел уголовное дело за покушение на убийство. В ведомстве отметили, что обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Сначала он причинил оппонентке увечья с особой жестокостью, а потом повез ее в лесной массив, чтобы убить.

Однако жертва смогла спровоцировать ДТП. Поняв, что другим участником аварии на место будет вызвана полиция, обвиняемый покинул место происшествия. Сейчас женщина находится в больнице, там медики оказывают ей необходимую помощь.

В УМВД по Екатеринбургу отметили, что обвиняемый работал сварщиком в автомастерской. Ранее он был неоднократно судим за побои, кражу, хищение имущества, угон автомобиля, умышленное причинение вреда здоровью, а также за управление транспортом в состоянии опьянения.

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#Происшествия#ДТП#Полиция#Уголовное дело#Убийство#Мужчина#Покушение#Девушка#Гараж#Екатеринбург#Евгения Сафина
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