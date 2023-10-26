Прибил ноги к доске и поджег: житель Екатеринбурга чуть не убил сожительницу

Posted Вчера, 12:35
Published Вчера, 12:35
Modified Вчера, 12:49
Updated Вчера, 12:49
По данным телеграмм-канала Baza, 32-летняя жительница Екатеринбурга сообщила своему сожителю, что ей надоели скандалы, и она будет жить у мамы. Затем женщина отключила телефон. Однако он выследил ее и отвез на ее машине в гараж. Там мужчина начал избивать жертву.
Так как она пыталась отбиться ногами, сожитель взял молоток с гвоздями и прибил ступни женщины к доске. Затем он облил ее бензином, но потушил. И заставил выехать в Асбест. По дороге случилось ДТП, поэтому злоумышленник сбежал, а пострадавшей удалось спастись. Позже преступника удалось задержать.
По данному факту Следственный комитет завел уголовное дело за покушение на убийство. В ведомстве отметили, что обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Сначала он причинил оппонентке увечья с особой жестокостью, а потом повез ее в лесной массив, чтобы убить.
Однако жертва смогла спровоцировать ДТП. Поняв, что другим участником аварии на место будет вызвана полиция, обвиняемый покинул место происшествия. Сейчас женщина находится в больнице, там медики оказывают ей необходимую помощь.
В УМВД по Екатеринбургу отметили, что обвиняемый работал сварщиком в автомастерской. Ранее он был неоднократно судим за побои, кражу, хищение имущества, угон автомобиля, умышленное причинение вреда здоровью, а также за управление транспортом в состоянии опьянения.