Районная администрация Екатеринбурга заплатит более 300 тысяч за травму горожанки

Posted Вчера, 06:17
Published Вчера, 06:17
Modified Вчера, 06:19
Updated Вчера, 06:19
Женщина, шедшая по скользкой неочищенной дороге в Чкаловском районе, в какой-то момент упала и повредила колено. Ей диагностировали контрактуру правого коленного сустава. Екатеринбурженка долгое время проходила лечение и реабилитацию.
После этого горожанка обратилась в суд, предъявив иски к мэрии, администрации Чкаловского района, ТСЖ «Созвездие-1» и «Чкаловское ДЭУ», требуя взыскать с ответчиков 531 245 рублей, рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.
Суд частично удовлетворил требование и взыскал с администрации Чкаловского района 375 073 рублей. Ответчик попытался обжаловать судебное решение, однако оно без изменений.
Напомним, пожилая жительница Полевского отсудила у управляющей компании 405 тысяч рублей за перелом ноги в результате ее падения на скользкой дороге.