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Posted Вчера, 06:17

Published Вчера, 06:17

Modified Вчера, 06:19

Updated Вчера, 06:19

Жительница Екатеринбурга отсудила у районной администрации 375 тысяч за травму

Районная администрация Екатеринбурга заплатит более 300 тысяч за травму горожанки

26 октября 2023, 06:17
Фото: 1MI

Жительница Екатеринбурга отсудила у районной администрации 375 тысяч за травму

В Екатеринбурге женщина отсудила у администрации Чкаловского района 375 073 рублей за травму после падения на скользком тротуаре. Инцидент произошел в январе 2022 года.

Женщина, шедшая по скользкой неочищенной дороге в Чкаловском районе, в какой-то момент упала и повредила колено. Ей диагностировали контрактуру правого коленного сустава. Екатеринбурженка долгое время проходила лечение и реабилитацию.

После этого горожанка обратилась в суд, предъявив иски к мэрии, администрации Чкаловского района, ТСЖ «Созвездие-1» и «Чкаловское ДЭУ», требуя взыскать с ответчиков 531 245 рублей, рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Суд частично удовлетворил требование и взыскал с администрации Чкаловского района 375 073 рублей. Ответчик попытался обжаловать судебное решение, однако оно без изменений.

Напомним, пожилая жительница Полевского отсудила у управляющей компании 405 тысяч рублей за перелом ноги в результате ее падения на скользкой дороге.

УК в Полевском заплатит 405 тысяч за падение пенсионерки на скользкой дороге
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