Районная администрация Екатеринбурга заплатит более 300 тысяч за травму горожанки

Жительница Екатеринбурга отсудила у районной администрации 375 тысяч за травму

В Екатеринбурге женщина отсудила у администрации Чкаловского района 375 073 рублей за травму после падения на скользком тротуаре. Инцидент произошел в январе 2022 года.