РЭО: 21 концессионное соглашение на 55 млрд рублей подписали в отрасли ТКО

Posted Вчера, 16:34
Published Вчера, 16:34
Modified Вчера, 16:34
Updated Вчера, 16:34
«РЭО традиционно подводит промежуточные итоги реформы обращения с ТКО. В 2022–2023 годах ГЧП стало неотъемлемой частью развития инфраструктуры в регионах при реализации инвестпроектов», — рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев. Он также напомнил, что по состоянию на октябрь 2023 года было подписано 21 концессионное соглашение, нацеленное на создание и эксплуатацию объектов обращения с ТКО, на общую сумму 55,07 миллиарда рублей. Мощность создаваемых объектов по обработке запланирована на уровне 3,48 миллиона тонн в год, в сегменте утилизации — 1,01 миллиона тонн в год, в сегменте захоронения — 1,52 миллиона тонн в год. Новые объекты призваны обеспечить регионам выход на выполнение стандартов национального проекта «Экология» и создание экономики замкнутого цикла, подытожил Денис Буцаев. Об этом информирует gorod55.
К осуществлению проектов приступили в 17 субъектах РФ, среди которых Нижегородская, Омская, Иркутская, Томская, Челябинская, Курганская, Рязанская, Курская, Калужская, Липецкая области, Пермский, Приморский, Забайкальский края, Кабардино-Балкарская Республика, республики Башкортостан и Бурятия, Чукотский автономный округ.
В целях реализации концессионных проектов государство предоставляет субсидию на купонный доход по облигациям РЭО, что делает возможным выделение инвестору льготного займа. Компенсацию 90% от ключевой ставки при этом обеспечивает государство.
«В итоге получаем деньги на финансовом рынке по рыночной ставке, а инвесторам предоставляем по субсидированной ставке, которая составляет 5%», — объяснил Денис Буцаев.
Дополнительная мера поддержки адресована регионам с низкой бюджетной обеспеченностью. Субсидию из федерального бюджета выделяют с целью обеспечения обязательств регионов по выплате капитальных грантов в соответствии с концессионными соглашениями. Она способна покрыть до 95% от стоимости объектов без учета НДС.
Меры по созданию инфраструктуры в регионах должны привести к улучшению экологической ситуации и запуску экономики замкнутого цикла в стране.