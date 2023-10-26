РЭО: 21 концессионное соглашение на 55 млрд рублей подписали в отрасли ТКО

«РЭО традиционно подводит промежуточные итоги реформы обращения с ТКО. В 2022–2023 годах ГЧП стало неотъемлемой частью развития инфраструктуры в регионах при реализации инвестпроектов», — рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев. Он также напомнил, что по состоянию на октябрь 2023 года было подписано 21 концессионное соглашение, нацеленное на создание и эксплуатацию объектов обращения с ТКО, на общую сумму 55,07 миллиарда рублей. Мощность создаваемых объектов по обработке запланирована на уровне 3,48 миллиона тонн в год, в сегменте утилизации — 1,01 миллиона тонн в год, в сегменте захоронения — 1,52 миллиона тонн в год. Новые объекты призваны обеспечить регионам выход на выполнение стандартов национального проекта «Экология» и создание экономики замкнутого цикла, подытожил Денис Буцаев. Об этом информирует gorod55.