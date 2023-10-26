Съезд совета ВФМ-2024 в Москве посетило 120 иностранных делегатов

Первый день съезда начался с выступления первого заместителя руководителя Администрации Президента России, председателя организационного комитета ВФМ-2024 Сергея Кириенко. Он представил зарубежным гостям информацию о региональной программе для иностранных участников и работе международного блока Всемирного фестиваля молодежи. Кириенко отметил, что на участие в фестивале подали заявки более 160 тысяч человек из 180 стран и около 400 молодежных организаций со всего мира присоединились к подготовке.