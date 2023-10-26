Съезд совета ВФМ-2024 в Москве посетило 120 иностранных делегатов

Posted Вчера, 14:48
Published Вчера, 14:48
Modified Вчера, 14:48
Updated Вчера, 14:48
В этом году в первый день съезда прибыли 120 представителей из более чем 90 стран. Об этом сообщает 56orb.ru.
Первый день съезда начался с выступления первого заместителя руководителя Администрации Президента России, председателя организационного комитета ВФМ-2024 Сергея Кириенко. Он представил зарубежным гостям информацию о региональной программе для иностранных участников и работе международного блока Всемирного фестиваля молодежи. Кириенко отметил, что на участие в фестивале подали заявки более 160 тысяч человек из 180 стран и около 400 молодежных организаций со всего мира присоединились к подготовке.
Он подчеркнул важную роль 70 национальных подготовительных комитетов в формировании программы фестиваля и выразил уверенность в том, что совместными усилиями этот фестиваль станет незабываемым событием для каждого участника, где каждый найдет себе друзей, обсудит новые решения в рамках своих интересов.
Во время съезда иностранные гости буду участвовать в дискуссиях о программе ВФМ-2024, поделятся лучшими практиками по подготовке фестиваля в своих странах и обсудят перспективы сотрудничества после его проведения. В результате съезда будет разработана итоговая резолюция международного совета Всемирного фестиваля молодежи.
Кроме того, представители международного совета Всемирного фестиваля молодежи станут одними из первых посетителей международной выставки-форума «Россия», где они ознакомятся с основными достижениями науки и промышленности, культурой и традициями всех регионов России.