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Съезд совета ВФМ-2024 в Москве посетило 120 иностранных делегатов

Съезд совета ВФМ-2024 в Москве посетило 120 иностранных делегатов

26 октября 2023, 14:48
Фото: 1MI
С 26 по 28 октября в Москве проходит съезд международного совета Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ), который собрал глав национальных подготовительных комитетов, амбассадоров ВФМ-2024 и руководителей молодежных и детских организаций из разных стран.

В этом году в первый день съезда прибыли 120 представителей из более чем 90 стран. Об этом сообщает 56orb.ru.

Первый день съезда начался с выступления первого заместителя руководителя Администрации Президента России, председателя организационного комитета ВФМ-2024 Сергея Кириенко. Он представил зарубежным гостям информацию о региональной программе для иностранных участников и работе международного блока Всемирного фестиваля молодежи. Кириенко отметил, что на участие в фестивале подали заявки более 160 тысяч человек из 180 стран и около 400 молодежных организаций со всего мира присоединились к подготовке.

Он подчеркнул важную роль 70 национальных подготовительных комитетов в формировании программы фестиваля и выразил уверенность в том, что совместными усилиями этот фестиваль станет незабываемым событием для каждого участника, где каждый найдет себе друзей, обсудит новые решения в рамках своих интересов.

Во время съезда иностранные гости буду участвовать в дискуссиях о программе ВФМ-2024, поделятся лучшими практиками по подготовке фестиваля в своих странах и обсудят перспективы сотрудничества после его проведения. В результате съезда будет разработана итоговая резолюция международного совета Всемирного фестиваля молодежи.

Кроме того, представители международного совета Всемирного фестиваля молодежи станут одними из первых посетителей международной выставки-форума «Россия», где они ознакомятся с основными достижениями науки и промышленности, культурой и традициями всех регионов России.

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