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Modified Вчера, 07:15

Updated Вчера, 07:15

ВГОК в Нижнем Тагиле подтвердил консервацию шахты «Магнетитовая»

Шахтеров в Нижнем Тагиле торжественно лишат работы. Готовится митинг

26 октября 2023, 03:15
Фото: 1MI

ВГОК в Нижнем Тагиле подтвердил консервацию шахты «Магнетитовая»

Предприятие ВГОК в Нижнем Тагиле подтвердило информацию о том, что в ближайшее время шахту «Магнетитовая» законсервируют. Сотрудники организации готовят торжественный митинг.

Информацию о готовящейся консервации шахты сообщил клуб краеведов Нижнего Тагила в своих соцсетях. Представитель Высокогорского ГОКа эти сведения подтвердила, пишет ИА «Все новости».

Известно, что на предприятии сейчас готовятся к торжественному митингу в связи с прекращением добычи и подъема руды. Также, по словам представителя ВГОКа, проект консервации находится на согласовании в Роснедрах. Митинг состоится в декабре 2023 года.

Напомним, в июне 2023 года в свердловском поселке Малышево в Асбесте шахтеры «Мариинского прииска» устроили забастовку после того, как им сообщили о сокращении штата в связи с консервацией шахты.

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