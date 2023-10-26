Шахтеров в Нижнем Тагиле торжественно лишат работы. Готовится митинг

Posted Вчера, 03:15
Published Вчера, 03:15
Modified Вчера, 07:15
Updated Вчера, 07:15
Информацию о готовящейся консервации шахты сообщил клуб краеведов Нижнего Тагила в своих соцсетях. Представитель Высокогорского ГОКа эти сведения подтвердила, пишет ИА «Все новости».
Известно, что на предприятии сейчас готовятся к торжественному митингу в связи с прекращением добычи и подъема руды. Также, по словам представителя ВГОКа, проект консервации находится на согласовании в Роснедрах. Митинг состоится в декабре 2023 года.
Напомним, в июне 2023 года в свердловском поселке Малышево в Асбесте шахтеры «Мариинского прииска» устроили забастовку после того, как им сообщили о сокращении штата в связи с консервацией шахты.