Школьники в Екатеринбурге будут играть в военные игры с боевыми роботами

В играх примут участие подростки от 14 лет. Во время игры они будут собирать и разбирать автоматы, преодолевать препятствия, а также работать с VR-техникой и беспилотниками, рассказал «ФедералПресс» глава молодежной политики Екатеринбурга Артем Николаев.