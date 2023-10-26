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Posted Вчера, 16:36

Published Вчера, 16:36

Modified Вчера, 16:36

Updated Вчера, 16:36

В Екатеринбурге для детей проведут игру «Зарница 2.0»

Школьники в Екатеринбурге будут играть в военные игры с боевыми роботами

26 октября 2023, 16:36
Фото: 1MI

В Екатеринбурге для детей проведут игру «Зарница 2.0»

В Екатеринбурге для местных школьников планируют провести военную игру «Зарница 2.0», в которой будут принимать участие боевые роботы. Мероприятие намечено на 2024 год.

В играх примут участие подростки от 14 лет. Во время игры они будут собирать и разбирать автоматы, преодолевать препятствия, а также работать с VR-техникой и беспилотниками, рассказал «ФедералПресс» глава молодежной политики Екатеринбурга Артем Николаев.

Также Николаев заявил, что роботы будут в виде «гусениц», которые смогут собирать необходимую информацию на поле боевых действий. Известно, что деньги на данное мероприятие будут выделены из городского бюджета.

Напомним, в селе Свердловской области создадут нравственно-патриотический центр для школьников 10-16 лет.

Нравственно-патриотический центр для подростков появится в Свердловской области
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