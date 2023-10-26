Школьники в Екатеринбурге будут играть в военные игры с боевыми роботами

Posted Вчера, 16:36
Published Вчера, 16:36
Modified Вчера, 16:36
Updated Вчера, 16:36
В играх примут участие подростки от 14 лет. Во время игры они будут собирать и разбирать автоматы, преодолевать препятствия, а также работать с VR-техникой и беспилотниками, рассказал «ФедералПресс» глава молодежной политики Екатеринбурга Артем Николаев.
Также Николаев заявил, что роботы будут в виде «гусениц», которые смогут собирать необходимую информацию на поле боевых действий. Известно, что деньги на данное мероприятие будут выделены из городского бюджета.
Напомним, в селе Свердловской области создадут нравственно-патриотический центр для школьников 10-16 лет.