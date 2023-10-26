Школьников Екатеринбурга будут оценивать по-новому

Posted Вчера, 10:21
Published Вчера, 10:21
Modified Вчера, 10:23
Updated Вчера, 10:23
Новая система называется «критериальной». Ее будут применять по отношению ко всем ученикам с первого по девятый классы. Об этом сообщили в администрации, пишет ЕАН.
Сейчас готовятся списки требований, предъявляемых к школьным работам: сочинениям, проектам, диктантам, устным ответам и многое другое. Ученики будут получать не оценки за эти работы, а баллы, которые можно копить.
Критерии будут оцениваться выше других, а их сумма — конвертироваться в привычную отметку: 5, 4, 3 или 2, — сказано в сообщении.
Полностью эту систему хотят внедрить в школы в течение ближайших двух лет. Предполагается, что таким образом будут ликвидированы споры между учителями и учениками о справедливости отметок.
Ранее сообщалось, что девятиклассники Екатеринбурга в 2022 году показали низкие результаты во время написания ОГЭ. После пересдачи результаты стали лучше.