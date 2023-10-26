Скончался почетный педагог Нижнего Тагила Валерий Власов

Posted Вчера, 13:33
Published Вчера, 13:33
Modified Вчера, 17:00
Updated Вчера, 17:00
Управление культуры, а также работники муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования выразили свои соболезнования по поводу его кончины.
Валерий Иванович посвятил более 50 лет жизни художественной школе №1. Он начинал свою карьеру здесь в должности педагога. Позднее он возглавил учреждение, сообщили в Управлении культуры Нижнего Тагила.
Благодаря ему это учреждение стало единственным в Свердловской области, где сохраняются традиции такого народного промысла, как уральская лаковая роспись по металлу.
Также по его инициативе 1998 году школе выделили здание по улице Учительская, д. 9А работа творческого коллектива педагогов и учеников школы получила не только региональное и международное признание.
Прощание с Валерием Власовым пройдет 28 октября в 12:00 в малом зале Реквием по улице Челюскинцев, д. 47.