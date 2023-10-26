Снег и ветер ожидаются в Нижнем Тагиле на выходных

Posted Вчера, 13:50
Published Вчера, 13:50
Modified Вчера, 13:52
Updated Вчера, 13:52
Так, в субботу, 28 октября, в утром городе будет -7°C, в обед -2°C, а вечером -5°C. А ветер может достигнуть 7 метров в секунду. Это следует из данных сайта Гисметео.
В воскресенье, 29 октября, весь день будет снежная погода. Утром ожидается -5°C, в обед -4°C, а вечером вновь -5°C. Ветер в течение дня может периодически усиливаться до 11 метров в секунду.
К вечеру этого дня снегопад усилится, он продолжится и ночью.
Ранее жителей предупреждали о гололеде на дорогах, а автомобилистов призывали к осторожности. На гололед на дорогах и тротуарах жаловались и горожане.