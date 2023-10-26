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Posted Вчера, 13:50

Published Вчера, 13:50

Modified Вчера, 13:52

Updated Вчера, 13:52

Снег и ветер ожидаются в Нижнем Тагиле на выходных

Снег и ветер ожидаются в Нижнем Тагиле на выходных

26 октября 2023, 13:50
Фото: Midjourney
В Нижнем Тагиле в выходные, 28 и 29 октября, будет снежная погода. А ветер поднимется до 11 метров в секунду.

Так, в субботу, 28 октября, в утром городе будет -7°C, в обед -2°C, а вечером -5°C. А ветер может достигнуть 7 метров в секунду. Это следует из данных сайта Гисметео.

В воскресенье, 29 октября, весь день будет снежная погода. Утром ожидается -5°C, в обед -4°C, а вечером вновь -5°C. Ветер в течение дня может периодически усиливаться до 11 метров в секунду.

К вечеру этого дня снегопад усилится, он продолжится и ночью.

Ранее жителей предупреждали о гололеде на дорогах, а автомобилистов призывали к осторожности. На гололед на дорогах и тротуарах жаловались и горожане.

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#Нижний Тагил#Снег#Погода#Выходные#Ветер#Синоптики#Окружающая среда#Природа#Дарья Сорокина#Столбики терометров
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