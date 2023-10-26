Трое молодых людей в Екатеринбурге довели 19-летнего студента до суицида

Известно, что компания избивала погибшего юношу, унижала его человеческое достоинство и прижигала его руку сигаретой. Кроме того, осужденные украли у него стиральную машину, вымогали деньги у его друзей якобы в счет его долга, а также вынудили потерпевшего взять на себя несколько микрокредитов.