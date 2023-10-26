Трое молодых людей в Екатеринбурге довели 19-летнего студента до суицида

Posted Вчера, 13:36
Published Вчера, 13:36
Modified Вчера, 16:38
Updated Вчера, 16:38
Известно, что компания избивала погибшего юношу, унижала его человеческое достоинство и прижигала его руку сигаретой. Кроме того, осужденные украли у него стиральную машину, вымогали деньги у его друзей якобы в счет его долга, а также вынудили потерпевшего взять на себя несколько микрокредитов.
В итоге молодой человек покончил с собой на глазах у осужденных ночью 7 мая 2021 года. В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело. После завершения расследования материалы дела передали в суд. При этом осужденные не признали свою вину, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Суд приговорил одну подсудимую к 11 годам и 6 месяцам тюрьмы, другую к 10 годам и 6 месяцам, а молодого человека к 9 годам заключения.
Напомним, в Екатеринбурге пятеро человек от 22 до 28 лет похищали людей и вымогали у них деньги. В сентябре 2023 года суд начал рассмотрение материалов дела.