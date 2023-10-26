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Posted Вчера, 13:36

Published Вчера, 13:36

Modified Вчера, 16:38

Updated Вчера, 16:38

Троих молодых людей в Екатеринбурге осудили за доведение до суицида и кражу

Трое молодых людей в Екатеринбурге довели 19-летнего студента до суицида

26 октября 2023, 13:36
Фото: Midjourney

Троих молодых людей в Екатеринбурге осудили за доведение до суицида и кражу

В Екатеринбурге две девушки и молодой человек осуждены за доведение до самоубийства, кражу и вымогательство. Они преследовали погибшего с марта по май 2021 года.

Известно, что компания избивала погибшего юношу, унижала его человеческое достоинство и прижигала его руку сигаретой. Кроме того, осужденные украли у него стиральную машину, вымогали деньги у его друзей якобы в счет его долга, а также вынудили потерпевшего взять на себя несколько микрокредитов.

В итоге молодой человек покончил с собой на глазах у осужденных ночью 7 мая 2021 года. В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело. После завершения расследования материалы дела передали в суд. При этом осужденные не признали свою вину, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Суд приговорил одну подсудимую к 11 годам и 6 месяцам тюрьмы, другую к 10 годам и 6 месяцам, а молодого человека к 9 годам заключения.

Напомним, в Екатеринбурге пятеро человек от 22 до 28 лет похищали людей и вымогали у них деньги. В сентябре 2023 года суд начал рассмотрение материалов дела.

В Екатеринбурге лжесиловиков судят за похищение людей и вымогательство денег
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