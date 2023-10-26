Цены растут, водителей мало: что происходит с такси в Нижнем Тагиле

Posted Вчера, 14:04
Published Вчера, 14:04
Modified Вчера, 14:06
Updated Вчера, 14:06
В Нижнем Тагиле выросли цены за поездку на такси даже вне часов пик или сложных погодных условий. Стандартные поездки по городу теперь обходятся тагильчанам существенно дороже, чем раньше.
Я пользуюсь такси не часто, примерно 2-3 раза в месяц. В основном выбираю Uber и Яндекс. Как правило, заказываю такси в выходные вечером, когда общественный транспорт уже не ездит. Вечером в выходные дни и так всегда высокий спрос и цена завышена. Однако в последнее время высокий спрос появляется и в 10-11 часов утра, хотя раньше такого не было. Десятиминутная поездка может стоить 350 рублей, — рассказала журналисту TagilCity.ru Ксения, преподаватель русского языка.
Время ожидания самой машины тоже удлинилось: водителей на линии стало меньше. Если раньше подолгу ждать машину приходилось только в отдаленные районы, теперь это может случиться даже в центре города. Новые требования к работе водителей и агрегаторов образуют нехватку таксистов, как следствие, цены продолжают расти.
Теперь для того, чтобы оказывать услуги по перевозке пассажиров, нужно оформить ИП либо самозанятость. Далее необходимо получить разрешение. Оно есть не у всех. В своем интервью для редакции E1.ru Максим Шушарин, директор службы такси «Максим» сказал, что на 50 тысяч водителей приходится только 55 человек, имеющих официальное разрешение на перевозку пассажиров легковым такси. Не все водители готовы пройти все этапы, чтобы работать, особенно те, кто относится к перевозкам как к дополнительному заработку. Как итог — водителей не хватает.
Изменилось всё! Цены повысились чуть ли не в два, а то и в три раза. Где это видано чтобы в пределах одного района ехать на такси за 300-500 рублей. Время ожидания изменилось в худшую сторону, раньше, заказывая такси, машину назначали и подавали буквально в течение 5 минут, сейчас порядка 10 минут. В часы пик даже за повышенную стоимость бывает не дождешься, либо назначается машина, которая находится в другом районе, либо он везет клиента в мой район и поэтому система отдает ему заказ и приходится ждать, пока он довезет клиента, поговорит с ним и потом только приедет ко мне, — рассказал редакции TagilCity.ru Алексей, житель Нижнего Тагила.
Изменения требований к работе перевозчиков может означать, что в ближайшем будущем вероятен спад количества самих таксистов, а это в свою очередь может привести к возврату услуги пассажирских перевозок к статусу «для элиты». Сейчас водители массово идут подавать заявление на разрешение работать в такси. Заявок очень много, нужно обработать каждую, а их сотни. Это займет время. Следовательно, на какой-то период нехватка кадров в этой сфере будет ощутима.
Самозанятость оформил. Отдал бумаги на разрешение. 4 тысячи заплатил. Обещали к 13 сентября сделать, но еще не готово. Уже месяц прошел. У них там сейчас миллион заявок. Видимо, все таксисты пошли одновременно разрешение получать. Как сделают, буду каждый месяц платить по 1000 рублей для продления, — рассказал редакции TagilCity.ru Ринат, водитель службы такси.
Некоторые агрегаторы пытаются так или иначе сгладить углы. Например, одна известная компания, которую некоторые называют чуть ли не монополистом в сфере пассажирских перевозок, добавила в свой сервис новую услугу «межгород». Этот вариант поездки дешевле «эконома» на ощутимые пару тысяч.
Я видела, что весной поездка в Екатеринбург в среднем стоила в районе трех тысяч рублей. В особо напряженные дни стоимость могла доходить до четырех тысяч. Это все в тарифе «эконом». Потом в конце лета цены выросли до шести тысяч в одну сторону на «экономе». У меня родители приехали с отпуск и из Екатеринбурга до Тагила они отдали пять с половиной тысяч рублей. Потом все поменялось, появился тариф «межгород» и поездки стали стоить как в начале года по три-три с половиной тысячи рублей, поделилась своим опытом Александра, жительница Нижнего Тагила.
Возможность проживать «как раньше, когда было лучше», становится реальной. Трамваи наше все. По мнению некоторых специалистов в сфере пассажирских перевозок, если ситуация будет обостряться и дальше, «спотыкаясь» о подводные камни, то в булочную на такси и правда уже не поедешь.