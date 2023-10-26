Цены растут, водителей мало: что происходит с такси в Нижнем Тагиле

Теперь для того, чтобы оказывать услуги по перевозке пассажиров, нужно оформить ИП либо самозанятость. Далее необходимо получить разрешение. Оно есть не у всех. В своем интервью для редакции E1.ru Максим Шушарин, директор службы такси «Максим» сказал, что на 50 тысяч водителей приходится только 55 человек, имеющих официальное разрешение на перевозку пассажиров легковым такси. Не все водители готовы пройти все этапы, чтобы работать, особенно те, кто относится к перевозкам как к дополнительному заработку. Как итог — водителей не хватает.