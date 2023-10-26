В «Аэрофлоте» рассказали о разрешении ситуации с женой и ребенком комика Соболева

В «Аэрофлоте» отметили, что при регистрации на рейс бизнес-класс был оформлен только на супругу Ильи Соболева, а сам артист и остальные члены семьи должны были лететь экономклассом. На младенца заранее заказали детскую люльку. Отдельно место на него не оформляли, сообщает mkset.ru.