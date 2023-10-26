В «Аэрофлоте» рассказали о разрешении ситуации с женой и ребенком комика Соболева

Posted Вчера, 07:52
Published Вчера, 07:52
Modified Вчера, 07:52
Updated Вчера, 07:52
В «Аэрофлоте» отметили, что при регистрации на рейс бизнес-класс был оформлен только на супругу Ильи Соболева, а сам артист и остальные члены семьи должны были лететь экономклассом. На младенца заранее заказали детскую люльку. Отдельно место на него не оформляли, сообщает mkset.ru.
В сообщении авиакомпании уточняется, что еще на этапе покупки билетов бронирование на малыша было прикреплено к бронированию отца как «к конкретному взрослому пассажиру». Соответствующее место и было указано в посадочном талоне.
При этом компания делает отсылку к обеспечению авиационной безопасности, для чего на федеральном уровне установлены конкретные требования.
Уже на борту самолета выяснилось, что в ходе регистрации, а также при повышении класса обслуживания супруги шоумена семья Соболевых не просила прикрепить младенца к бронированию матери.
В «Аэрофлоте» отметили, что персонал авиакомпании общался с семьей стендап-комика Ильи Соболева исключительно в вежливом тоне.
Сам же артист по прилете на Мальдивы сообщил об урегулировании ситуации с авиакомпанией. Он уточнил, что проблема случилась из-за того, что были некорректно забронированы билеты. Напоследок комик пожелал «всем мира».