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Published Вчера, 07:52

Modified Вчера, 07:52

Updated Вчера, 07:52

В «Аэрофлоте» рассказали о разрешении ситуации с женой и ребенком комика Соболева

В «Аэрофлоте» рассказали о разрешении ситуации с женой и ребенком комика Соболева

26 октября 2023, 07:52
Фото: ПАО "Аэрофлот"
Авиаперевозчик «Аэрофлот» сообщил, что в конфликтной ситуации с семьей шоумена Ильи Соболева «детально разобрались».

В «Аэрофлоте» отметили, что при регистрации на рейс бизнес-класс был оформлен только на супругу Ильи Соболева, а сам артист и остальные члены семьи должны были лететь экономклассом. На младенца заранее заказали детскую люльку. Отдельно место на него не оформляли, сообщает mkset.ru.

В сообщении авиакомпании уточняется, что еще на этапе покупки билетов бронирование на малыша было прикреплено к бронированию отца как «к конкретному взрослому пассажиру». Соответствующее место и было указано в посадочном талоне.

При этом компания делает отсылку к обеспечению авиационной безопасности, для чего на федеральном уровне установлены конкретные требования.

Уже на борту самолета выяснилось, что в ходе регистрации, а также при повышении класса обслуживания супруги шоумена семья Соболевых не просила прикрепить младенца к бронированию матери.

В «Аэрофлоте» отметили, что персонал авиакомпании общался с семьей стендап-комика Ильи Соболева исключительно в вежливом тоне.

Сам же артист по прилете на Мальдивы сообщил об урегулировании ситуации с авиакомпанией. Он уточнил, что проблема случилась из-за того, что были некорректно забронированы билеты. Напоследок комик пожелал «всем мира».

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