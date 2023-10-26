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В Екатеринбурге пропала 77-летняя женщина с собакой

В Екатеринбурге ищут нуждающуюся в помощи пенсионерку с собакой

26 октября 2023, 03:41
Фото: 1MI

В Екатеринбурге пропала 77-летняя женщина с собакой

В Екатеринбурге бесследно исчезла пожилая женщина, которая ушла на прогулку с черной собакой и не вернулась домой. Пенсионерку ищут с 25 октября 2023 года.

Рост екатеринбурженки — 160 сантиметров. Цвет волос каштановый с проседью. В день исчезновения на женщине были надеты черные штаны, зеленая куртка и сапоги, рассказали в свердловском отряде «Лиза Алерт».

Фото: Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»

Порода собаки — дворняжка. Пропавшая свердловчанка нуждается в медпомощи. Ее разыскивают сотрудники поискового отряда «Лиза Алерт».

Напомним, 21 октября 2023 года в Екатеринбурге исчез 21-летний голубоглазый молодой человек. Его поиски ведут сотрудники полиции и поискового отряда.

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