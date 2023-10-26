В Екатеринбурге ищут нуждающуюся в помощи пенсионерку с собакой

Posted Вчера, 03:41
Published Вчера, 03:41
Modified Сегодня, 03:02
Updated Сегодня, 03:02
Рост екатеринбурженки — 160 сантиметров. Цвет волос каштановый с проседью. В день исчезновения на женщине были надеты черные штаны, зеленая куртка и сапоги, рассказали в свердловском отряде «Лиза Алерт».
Порода собаки — дворняжка. Пропавшая свердловчанка нуждается в медпомощи. Ее разыскивают сотрудники поискового отряда «Лиза Алерт».
Напомним, 21 октября 2023 года в Екатеринбурге исчез 21-летний голубоглазый молодой человек. Его поиски ведут сотрудники полиции и поискового отряда.